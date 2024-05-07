Многие автовладельцы зачастую губят АКПП на парковке. Узнайте, о чем предупреждает опытный автоинструктор.

Многие водители, управляющие автомобилями с автоматической коробкой передач, злоупотребляют режимом "парковка", считая, что он надежно удержит машину на месте. Однако, как предупреждает опытный автоинструктор, такая практика может негативно сказаться на ресурсе АКПП.

реклама

По словам эксперта, с 15-летним стажем, режим "парковка" в автоматической коробке лишь блокирует выходной вал и шестерню, а не сами колеса. В то время как стояночный механический тормоз, или "ручник", непосредственно воздействует на колеса, надежно удерживая автомобиль, в том числе и на уклоне.

Автоинструктор поясняет, что при парковке на ровной поверхности без уклона можно обойтись без использования ручного тормоза, положившись на режим "парковка". Но на наклонных участках крайне важно соблюдать правильную последовательность действий: сначала нажать на основной тормоз, затем затянуть стояночный, перевести коробку в нейтраль, отпустить основной тормоз и только после этого ставить селектор АКПП на "парковку".

Такой подход позволяет снять нагрузку с механизма блокировки коробки и переложить ее на более надежный стояночный тормоз. В противном случае, постоянные нагрузки на АКПП могут привести к преждевременному износу и даже выходу из строя этого узла.

При трогании с места также важно следовать определенному порядку действий: нажать на основной тормоз, отпустить ручник, перевести коробку в режим "Драйв" и только потом отпустить педаль тормоза. Соблюдение этих нехитрых правил позволит продлить ресурс и срок службы автоматической коробки передач.