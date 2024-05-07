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Биткоин отметил исторический рубеж – 1 миллиард транзакций
Биткоин, старейшая и самая популярная криптовалюта, на этой неделе достиг важной вехи в своей истории – обработал первый миллиард транзакций. Криптосообщество бурно отреагировало на этот знаменательный момент для сети BTC, отметив 15 лет её существования.

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Многие по всему миру празднуют впечатляющее достижение Биткоина – сеть обработала свой первый миллиард транзакций. Этот значимый этап в истории первой и ведущей криптовалюты был пройден всего за 15 лет с момента её создания в 2009 году.

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По данным панели управления биткойнами Clark Moody, юбилейная транзакция была завершена 5 мая в блоке номер 842 241. Криптосообщество восприняло это событие с большим воодушевлением, наводняя социальные сети поздравлениями и отмечая важность данной вехи.

«Этот праздник технологий помогает нам развивать экосистему Web3. Хотя Биткоин фокусируется на стоимости активов и имеет ограниченную транзакционную способность, я с нетерпением жду того дня, когда мы отметим 1 миллиард транзакций в день в Web3», - прокомментировал Нишал Шетти, основатель индийской криптобиржи WazirX.

С момента добычи первого блока Биткоина 3 января 2009 года сеть в среднем обрабатывала 178 475 транзакций в день. Этот показатель не включает транзакции, проводимые через второй уровень протокола Lightning Network, который обеспечивает более быстрое проведение операций.

Достижение Биткоином одного миллиарда транзакций произошло всего через несколько недель после четвёртого халвинга сети, который состоялся 20 апреля. Три дня спустя BTC зафиксировал рекорд по количеству ежедневных операций – 926 000.

Нынешняя рыночная капитализация Биткоина составляет $1,25 трлн, а цена одного токена находится на уровне 63 582 долларов. С момента запуска первой монеты BTC в 2009 году её стоимость выросла с $0,0008 до нынешнего исторического максимума в $73 790.

Таким образом, Биткоин продолжает демонстрировать впечатляющий рост и развитие в течение 15 лет своего существования, что неизменно вызывает восторг в криптосообществе.

#криптовалюта #биткоин #сеть #транзакции #веха #криптосообщество
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