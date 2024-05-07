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Apple ищет партнера в лице Rivian для реализации своих электромобильных амбиций
Компания Apple, несмотря на недавнее закрытие своей инициативы по производству электромобилей Project Titan, вновь проявляет интерес к автомобильному рынку. По сообщениям, Apple рассматривает возможность партнерства с производителем электрокаров Rivian для воплощения своих амбиций в этой сфере.

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Слухи о возможном партнерстве между технологическим гигантом Apple и стартапом по производству электрокаров Rivian появились в зарубежных СМИ. Несмотря на то, что в начале этого года Apple отменила свой давний проект по созданию собственного электромобиля Project Titan (подробности можно узнать здесь), компания, похоже, не отказалась от своих амбиций в автомобильной сфере.

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Согласно отчету DigiTimes, Apple "оценивает возможность объединения с неким американским стартапом по производству электромобилей, и Rivian является весьма вероятным кандидатом". Источники в цепочке поставок подтверждают, что среди компаний ходят "спекуляции" о таком возможном сотрудничестве.

Хотя детали потенциального партнерства пока остаются неясными, эксперты видят в этом взаимную выгоду для обеих сторон. Apple сможет применить свои накопленные за 10 лет разработок технологии в области электромобилей и автономного вождения, в то время как Rivian получит доступ к ценным наработкам IT-гиганта и возможный приток инвестиций.

Для Rivian такое партнерство могло бы стать значительным импульсом в гонке за технологическое лидерство в сегменте электрокаров. Компания готовится к запуску своих новых моделей R2 и R3, которые могли бы быть оснащены системами, разработанными совместно с Apple, повышая их конкурентоспособность.

В свою очередь, Apple, несмотря на отказ от собственного автомобильного проекта, похоже, все еще стремится реализовать свои амбиции в сфере электромобилей. Партнерство с Rivian позволит им применить накопленные технологические наработки без необходимости создавать автомобиль с нуля.

#apple #электромобили #сотрудничество #rivian #автономное вождение
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