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Apple уволила более 600 сотрудников, работавших над секретным «Project Titan»
В Apple принято решение завершить работу над Project Titan. В результате чего, 600 сотрудников были уволены.

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Любые работы компании Apple, по утверждению зарубежных СМИ, связанные с автомобильной тематикой резко приостановлены, и последствия этого до сих пор ощущаются по всей компании. Многие сотрудники, принимавшие активное участие в секретной автомобильной инициативе под названием Project Titan, недавно были уволены.

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Изменения фокуса в деятельности компании Apple привели к увольнению более 600 сотрудников, большинство из которых работали над секретной автомобильной инициативой Project Titan. Некоторые из уволенных также занимались разработкой microLED дисплеев. По крайней мере 87 из них работали на специализированном предприятии по созданию экранов нового поколения. Еще 371 сотрудник базировался в главном автомобильном центре Apple в Санта-Кларе, штат Калифорния. Сокращения также затронули различные подразделения компании.

Хотя компания Apple никогда не раскрывала подробности своих автомобильных амбиций, сотрудники отрасли утверждали, что ведется разработка революционного беспилотного автомобиля. Кроме того, появились патенты на автомобильные технологии. Однако проект Project Titan провалился из-за технических неудач и стратегической неопределенности.

Несмотря на это, по мнению издания arenaev.com, компания не отказывается от своих автомобильных амбиций полностью. Вероятно, опыт и идеи, полученные в ходе Project Titan, могут найти применение в будущих продуктах и услугах компании. Некоторые бывшие члены команды Project Titan уже нашли новое применение в группах, работающих в области искусственного интеллекта по командой Джона Джаннандреа.

В СМИ также отмечают, что компания прекратила разработку собственных дисплеев microLED для Apple Watch из-за значительных производственных затрат и проблем масштабирования. Однако она продолжает активно инвестировать в область искусственного интеллекта и робототехники, что отражается в мощных чипах, оптимизированных для обработки ИИ, таких как новейшие A17 и M-серия. Эти достижения положили основу для будущих возможностей и намекают на крупные прорывы в области искусственного интеллекта, которые могут появиться в долгожданной iOS 18.

#apple #сша #увольнения #project titan
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