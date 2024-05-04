Крупнейшие технологические компании Samsung и Apple вступили в очередной раунд соперничества. На этот раз Samsung с иронией отреагировала на сообщения о том, что будильники в iPhone перестали работать как положено, пообещав, что у них такой проблемы не будет.

В мире высоких технологий каждый день разворачиваются настоящие баталии между лидерами отрасли. На этот раз инициативу проявила компания Samsung, которая не упустила возможности подшутить над своим заклятым конкурентом Apple.

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На прошлой неделе пользователи iPhone массово сообщали, что их будильники перестали работать должным образом, из-за чего многие опоздали на работу и учебу. Apple поспешила заверить своих клиентов, что занимается решением проблемы. Однако Samsung не стала долго ждать и решила ответить на неприятности Apple своим ироничным видео.

В Instagram*-аккаунте Samsung UK появилось забавное видео, где такса играет с диджейским микшером, а подпись гласит: «Будьте уверены, наша сигнализация ВЫКЛЮЧЕНА». Таким образом компания дала понять, что ее фирменные будильники функционируют исправно, в отличие от "яблочных" девайсов.

Правда, далеко не все пользователи оценили эту шутку. Некоторые напомнили Samsung о скандале с аккумуляторами Galaxy Note 7, которые в 2016 году пришлось отозвать из-за возгораний. Однако представители южнокорейского бренда предпочли не реагировать на эти выпады.

Битва между технологическими гигантами продолжается, и неизвестно, на каком еще поле встретятся Samsung и Apple в ближайшее время.