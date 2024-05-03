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Дефекты "Ориона" ставят под угрозу безопасность экипажа НАСА при полете по программе "Артемида"
Управление генерального инспектора НАСА опубликовало отчет, в котором оценена готовность космического агентства запустить экипаж на борт космического корабля «Орион».

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Согласно новому отчету Управления генерального инспектора НАСА, космическое агентство сталкивается с несколькими серьезными техническими проблемами с космическим кораблем "Орион", которые необходимо решить до запланированного на 2025 год запуска пилотируемой миссии "Артемида-2" на Луну. Эти проблемы были выявлены по итогам беспилотного полета "Артемида-1" в конце 2022 года и включают в себя аномалии с тепловым щитом корабля, разделительными болтами и системой распределения электроэнергии.

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Наиболее серьезной проблемой является поведение теплозащитного экрана "Ориона" во время входа в земную атмосферу на скорости около 40 000 км/ч – самой высокой для возвращающегося пилотируемого космического корабля. Вместо ожидаемого равномерного обугливания, материал теплового щита неожиданно откалывался в более чем 100 местах, создавая риск недостаточной защиты систем и экипажа от экстремальных температур.

Кроме того, инспекторы выявили проблемы с разделительными болтами, которые продемонстрировали неожиданные повреждения из-за перегрева, а также аномалии в системе распределения электроэнергии, вызванные радиационным воздействием. Все эти вопросы представляют угрозу для безопасности будущих пилотируемых полетов.

НАСА заявляет, что уже приступило к решению выявленных проблем, вносит соответствующие изменения в конструкцию и программное обеспечение "Ориона". Тем не менее, в отчете подчеркивается, что без оперативного исправления оборудования и программ существует высокий риск возникновения дополнительных аномалий, которые могут привести к критическим последствиям.

Космическое агентство отреагировало на отчет инспекторов достаточно резко, заявив, что многие из рекомендаций уже выполняются в рамках текущей подготовки к миссии "Артемида-2". НАСА обеспокоено, что тон отчета может создать впечатление, будто проблемы были выявлены впервые, хотя на самом деле они уже находятся в работе.

#космос #наса #артемида #орион #лунная программа #пилотируемая миссия #тепловой щит
Источник: qz.com
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