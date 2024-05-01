Согласно информации из открытых исходных кодов, Google работает над новой функцией "управления маршрутизацией мультимедиа" для Android. Она позволит приложениям на смартфоне передавать контроль над аудиовыходом на сопряженные умные часы. Это означает, что владельцы носимых устройств на Android скоро смогут напрямую переключать динамики и наушники, не обращаясь к самому телефону.

Похоже, Google работает над интересной новой возможностью для пользователей Android – возможностью управления выводом звука с помощью умных часов. Согласно информации, появившейся в открытом исходном коде Android, компания разрабатывает систему "управления маршрутизацией мультимедиа", которая позволит приложениям на смартфоне передавать контроль над аудиовыходом на сопряженные носимые устройства.

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Это означает, что владельцы смарт-часов на Android вскоре смогут напрямую переключать аудиовыход с телефона на другие динамики и наушники, не обращаясь к функциям самого смартфона. Как поясняет Google, такое разрешение «позволит приложению на устройстве выбирать, какое подключенное устройство будет использоваться для воспроизведения аудио или видео из других приложений».

Эта новая возможность дополнит и без того удобные функции переноса мультимедиа между устройствами на базе Android. Сейчас пользователи могут быстро передавать звук на Chromecast и другие совместимые колонки, но это работает только со смартфона. С помощью умных часов управление будет еще более гибким и удобным.

Пока неясно, когда именно Google внедрит "управление маршрутизацией мультимедиа" в Android, но, вероятно, это произойдет в рамках одного из ближайших крупных обновлений мобильной ОС. Эта функция определенно повысит удобство использования Android-устройств для многих пользователей.