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Похоже, Google работает над интересной новой возможностью для пользователей Android – возможностью управления выводом звука с помощью умных часов. Согласно информации, появившейся в открытом исходном коде Android, компания разрабатывает систему "управления маршрутизацией мультимедиа", которая позволит приложениям на смартфоне передавать контроль над аудиовыходом на сопряженные носимые устройства.
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Это означает, что владельцы смарт-часов на Android вскоре смогут напрямую переключать аудиовыход с телефона на другие динамики и наушники, не обращаясь к функциям самого смартфона. Как поясняет Google, такое разрешение «позволит приложению на устройстве выбирать, какое подключенное устройство будет использоваться для воспроизведения аудио или видео из других приложений».
Эта новая возможность дополнит и без того удобные функции переноса мультимедиа между устройствами на базе Android. Сейчас пользователи могут быстро передавать звук на Chromecast и другие совместимые колонки, но это работает только со смартфона. С помощью умных часов управление будет еще более гибким и удобным.
Пока неясно, когда именно Google внедрит "управление маршрутизацией мультимедиа" в Android, но, вероятно, это произойдет в рамках одного из ближайших крупных обновлений мобильной ОС. Эта функция определенно повысит удобство использования Android-устройств для многих пользователей.