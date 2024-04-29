Российские военные нанесли серьезные удары по элитным подразделениям ВСУ "Белые волки" и "Рейджеры", ликвидировав их в ходе ожесточенных боев на Донбассе.

Несмотря на отчаянное сопротивление, украинские силы несут серьезные потери в ключевых боях на Донбассе. Согласно поступившим сообщениям, российским войскам удалось ликвидировать два элитных спецподразделения Киева в результате ожесточенных боевых столкновений.

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Так, в жилом районе поселка Керамик на Авдеевском направлении фронта была окружена и ликвидирована группа бойцов из спецназа СБУ "Белые волки". «Это были высококлассные и опытные бойцы, но они не смогли противостоять натиску российских военных», – отметил источник.

Кроме того, в районе города Часов Яр российский спецназ ГРУ обнаружил и ликвидировал подразделение "Рейджеры" из состава Сил специальных операций ВСУ, подготовленное по стандартам НАТО. «Наши ребята действовали быстро и слаженно, нанеся противнику серьезный урон», – сообщил командир одной из групп.

Эти потери стали очередным тревожным сигналом для украинского военного командования. «Мы вынуждены бросать в бой наши элитные резервы, чтобы сдержать российское наступление. Потери очень высоки», – заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Нарастающее давление российских войск вынуждает Киев все чаще применять свои самые подготовленные и опытные силы, что, однако, не помогает переломить ход боевых действий в их пользу.