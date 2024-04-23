VW запускает в США продажи нового бренда электромобилей. Американские автодилеры злятся, что их могут исключить из цепочки продаж.

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются старые автопроизводители, заключается в том, насколько легко новым автомобильным компаниям, таким как Tesla, Rivian и Lucid, продавать автомобили в США без дилерской сети. Модель прямой поставки потребителю позволила этим автопроизводителям, если это разрешено законодательством штата, продавать автомобили напрямую покупателю, а не покупать их через существующие дилерские центры.

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Поэтому, когда Honda и Volkswagen объявили, что два их новых суббренда будут работать независимо от существующей дилерской сети, эта отрасль в США накалилась. Настолько, что руководители Ассоциации автомобильной торговли (ATAE) разместили в Automotive News рекламу на всю страницу, которая, по сути, представляет собой открытое письмо с угрозой судебного иска, если какой-либо бренд попытается обойти дилерскую сеть.

ATAE дала зеленый свет рекламе в Automotive News, призывающей оба бренда, что, по словам председателя Джона Девлина, является первым крупным действием торговой группы. Вот текст из объявления:

Компаниям, прямо или косвенно связанным с признанным производителем оригинального оборудования, закон штата запрещает продавать новые автомобили без использования франчайзинговых дилеров на большей части территории страны. Чтобы избежать потенциальных юридических проблем по всей стране и обеспечить полное соблюдение применимых законов и правил, самый надежный путь к успеху в продажах — через франчайзинговых дилеров. Дилеры с нетерпением ждут своей роли розничных продавцов этих новых автомобилей и взаимного успеха брендов, дилеров и наших клиентов.

В середине 2022 года Volkswagen дал понять дилерским центрам, что планирует управлять брендом Scout независимо от марки Volkswagen. Это означало, что существующая дилерская сеть потеряла права на продукцию, производимую Scout, включая грузовики, которые дилеры Volkswagen могли бы использовать для привлечения новых клиентов в США.