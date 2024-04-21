В США растет озабоченность из-за развертывания Китаем реактивных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их потенциального влияния на региональную безопасность.

Из публикаций, появившихся в американских СМИ, становится ясно, что в США растет недовольство и обеспокоенность из-за создаваемых Китаем реактивных разведывательных БПЛА.

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Из материалов, опубликованных в The Washington Post, становится известно, что в Соединенных Штатах возрастает беспокойство из-за активного развертывания Китаем реактивных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно конфиденциальным документам, на которые ссылается The Washington Post, беспилотник WZ-8 способен развивать скорость в три раза выше скорости звука и достигать высоты 30 километров, что делает его недосягаемым для систем противовоздушной обороны и значительно усиливает разведывательные возможности Китая.

По данным из Национального агентства геопространственной разведки (NGA), на спутниковых снимках видно два усовершенствованных реактивных разведывательных дрона WZ-8, размещенных на авиабазе в восточном Китае, примерно в 560 километрах от Шанхая. Эти беспилотники, согласно The Washington Post, способны собирать географические данные и могут использоваться для нанесения ракетных ударов.

Инсайдерская информация предполагает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вероятно разместила свою первую эскадрилью беспилотников WZ-8 на авиабазе, находящейся в восточной части стран, сферой ответственности которой является обеспечение суверенитета Пекина над Тайванем.

Раскрытые документы по мнению США указывают, что беспилотник WZ-8 предназначен для проведения разведывательных полетов над Тайванем и Южной Кореей, что вызывает обеспокоенность, прежде всего, у Соединенных Штатов из-за возможности проведения Пекином потенциальных наблюдений, носящих военный характер.

Фотографии WZ-8 размещенного под фюзеляжем китайского бомбардировщика вы можете посмотреть здесь.