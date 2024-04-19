Новый китайский разведывательный беспилотник WZ-8 был замечен под фюзеляжем бомбардировщика Xian H-6 ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Сегодня стало известно, что китайские наблюдатели заметили новый высокоскоростной разведывательный беспилотный летательный аппарат WZ-8, размещенный под фюзеляжем бомбардировщика Xian H-6 ВВС Народно-освободительной армии Китая. Этот беспилотник спроектирован для выполнения полетов на скорости, превышающей скорость звука в три раза, и способен летать на высоте до 30 километров. Его первоначальное предназначение заключается в выполнении стратегических миссий воздушной разведки в Юго-Восточной Азии, включая такие районы, как Тайвань, Южная Корея и Япония, и сборе жизненно важной для Китая разведывательной информации.

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Отличительной особенностью WZ-8 является то, что он не способен взлетать самостоятельно, а зависит от запуска с находящегося в небе китайского "материнского самолета" H-6MW, который осуществляет данный запуск после достижения необходимой скорости и высоты. Затем беспилотник включает свои ракетные двигатели, разгоняя его до рабочей скорости и набирая необходимую высоту.

В отличие от обычных дронов, WZ-8 выделяется своими уникальными размерами, двигательной установкой и скоростью, а его способность совершать длительные полеты над конкретными регионами повышает ситуационную осведомленность и стратегическое планирование в сложных боевых условиях.