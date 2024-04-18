Всемирно известная компания Boston Dynamics объявила об окончании разработки проекта гуманоидного робота ATLAS и одновременно объявила о начале работ над новым, гораздо более совершенным роботом – ATLAS 2.0. После 11 лет разработки робота-гуманоида под названием ATLAS компания Boston Dynamics решила завершить проект и приступить к испытаниям новой машины.

На видео, размещенным в интернете 18 часов назад, мы видим, как эффективно робот встает из лежачего положения и передвигается по испытательной комнате. Интересно, что теперь он может одинаково двигаться как вперед, так и назад, поскольку в нем используется вращающаяся голова и шарниры-суставы, позволяющие менять направление движения без лишних движений туловищем.

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ATLAS в настоящее время считается одним из самых механически совершенных роботов в мире. Изобретение Boston Dynamics, которое какое-то время принадлежало Hyundai, теперь перемещается еще эффективнее.

Робот быстро приближается к ключевым физическим возможностям человека и даже превзошел многих из нас в некоторых аспектах. ATLAS может выполнять сальто и переносить тяжелые грузы. Сотрудники Boston Dynamics хотели бы видеть в нем спасателя, помогающего людям, пострадавшим от различных катастроф.

К сожалению, есть и опасения, что рано или поздно подобные роботы окажутся в армии и на поле боя. Эти опасения не беспочвенные, так как некоторое время назад Пентагон заявил, что благодаря роботам ATLAS удастся сократить потери среди солдат. Идея армии США состоит в том, чтобы передать танки, самолеты и боевые действия на линии непосредственного соприкосновения с противником в руки роботов, которые будут вести войны за людей. Время покажет, станут ли такие планы реальностью.







