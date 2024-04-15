Компания Black Shark представила свою последнюю инновацию — умное игровое кольцо Black Shark Ring! Это стильное и функциональное устройство, которое позволит отслеживать состояние здоровья.

Black Shark Ring — это новинка от компании Black Shark, специализирующейся на разработке игровых устройств. По информации, опубликованной на официальной странице компании в социальной сети Weibo, умное кольцо представлено в серебристом и черно-красном цветах, и имеет толщину всего 2,2 мм. Особенностью дизайна является тонкая черная линия, проходящая через центр кольца и расширяющаяся в одной точке. Представители компании утверждают, что в кольце реализована функция Smart Touch, что, возможно, объясняет наличие черных точек на внешней стороне устройства.

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Кроме того, Black Shark сообщает, что кольцо будет оснащено комплексной системой мониторинга здоровья, включающей в себя отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и даже температуры тела. Хотя информации о времени автономной работы устройства нет, компания заявляет, что зарядный футляр обеспечивает удобную зарядку и обеспечивает до 180 дней автономной работы.