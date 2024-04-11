«Яндекс» 10 апреля представил Алису нового поколения, основанyю на нейросети YandexGPT, а также подписку «Про» с YandexGPT 3 Pro для пользователей, которым требуются расширенные возможности ИИ.

10 апреля «Яндекс» представил обновленную версию Алисы, основанную на новой нейронной сети YandexGPT, а также опцию «Про» с YandexGPT 3 Pro для пользователей, которым нужны более продвинутые возможности искусственного интеллекта.

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Новая версия Алисы теперь доступна всем пользователям на различных устройствах и платформах. Сохранение контекста и истории общения стало стандартной практикой в каждом чате. Подписчикам Яндекс Плюс доступна опция «Про» за 100 рублей в месяц.

По словам представителей «Яндекса», теперь можно взаимодействовать с ИИ-помощником, как с интеллектуальным спутником, способным объяснить сложные концепции простыми словами и поддерживать контекст беседы, предлагая новаторские идеи. Вместо ранее возможных 60% ответов, Алиса теперь способна отвечать на 95% вопросов и указывать источники информации. Также помощник может создавать уникальный контент непосредственно отвечая на запросы, например, реагируя на вопрос: «Что подарить коллеге?».

Появился новый чат с Алисой, который можно синхронизировать между разными устройствами и использовать для создания текстов, генерации идей и общения. Кроме того, представлена сильная версия ассистента – Алиса Про с YandexGPT 3 Pro для выполнения творческих задач в различных стилях и форматах, предоставления развернутых ответов и выполнения задач с множеством условий. Считается, что данная версия будет полезна профессионалам в различных отраслях.

Дополнительно, в Алисе добавлены навыки виртуальной няни, помогающей управлять режимом дня и организовывать развивающие занятия. Месячная плата за версию «Алиса Про» - 100 рублей, причем пользователям предоставляется возможность бесплатного пользования сервисом в течение первых полугода.