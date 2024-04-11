Великобритания и Украина подписали новое соглашение об оборонном и промышленном сотрудничестве.

Британская транснациональная корпорация BAE Systems официально согласилась обслуживать и ремонтировать гаубицы непосредственно на Украине. Это произошло после того, как Лондон предоставил этой британской компании грант на выполнение ремонтных работ.

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Важно отметить, что упомянутая компания планирует организовать на территории Украины военные ремонтные предприятия, но и собирается продемонстрировать свои эффективные возможности в выявлении, нейтрализации и противодействии вредоносным киберугрозам и шпионажу, нацеленными не только на военные объекты, но и на гражданскую инфраструктуру Украины.

Напомним, что два года тому назад артиллеристы ВСУ прошли обучение в Новой Зеландии по эксплуатации гаубиц L119. Что известно про эту гаубицу?

Легкая пушка L119 – это 105-мм буксируемая гаубица. Она является продуктом британской корпорации BAE Systems. Благодаря своей адаптивности и легкости она заняла достойное место в арсеналах вооруженных сил по всему миру, в том числе в войсках США, Канады и Австралии.

Длина легкой пушки L119 составляет 7,1 метра, ширина – 1,78 метра, высота – 2,13 метра. Несмотря на свои размеры, L119 обладает поразительной для артиллерийского орудия легкостью – ее вес составляет всего 1 858 килограммов. Это, в свою очередь, обеспечивает легкость транспортировки и маневренность на поле боя.

Не прибегая к использованию реактивных снарядов, артиллерия имеет максимальную дальность стрельбы в 17,5 километра, которая увеличивается до 19,5 километра с дополнительным ускорителем. По некоторым данным возможен темп стрельбы до шести выстрелов в минуту, причем, L119 сохраняет этот темп в течение трех минут подряд.

Одной из отличительных особенностей L119 является ее способность использовать множество боеприпасов, отвечающих различным оперативным потребностям. Это и фугасные, и дымовые, и осветительные, и даже тренировочные снаряды. Данное артиллерийское орудие также способно стрелять снарядами M913 и M760 с увеличенной дальностью стрельбы, способными поразить цель на расстоянии почти 19,5 км.