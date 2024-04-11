Проект «Тыл» – невероятная возможность заглянуть в закрытые цехи оборонных предприятий, увидеть, как производится и тут же отправляется в зону СВО лучшая военная техника. Главным героем 1 серии проекта стал танк Т-90М «Прорыв». Лучший серийный танк российской армии и лучший в мире танк по словам Президента РФ Владимира Путина.

В захватывающем видеоролике продолжительностью около 18 минут ведущий российский производитель танков «Уралвагонзавод» представляет комплексную конвейерную линию производства Т-72 вместе с его модернизацией Б3, а также усовершенствованный Т-90М «Прорыв». Интригующим моментом является внимание к цеху 130, сборочной линии, специально предназначенной для изготовления корпусов танков.

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Центральным персонажем фильма является заместитель начальника производства Уралвагонзавода Алексей Калитюк. Из того, что рассказал Калитюк, можно выделить несколько примечательных аспектов. Во-первых, на Т-90М «Прорыв» образца 2024 года реализована новая защитная функция люка выброса поддона. Во-вторых, создается впечатление, что строительство Т-90М «Прорыв» имеет приоритет над ремонтом и обновлением Т-72Б3. Кстати, по некоторым данным в период с 1984 по 1992 год было произведено впечатляющее количество танков Т-72Б и Т-72Б1 — 5700.

Обращая наше внимание на Т-90М, следует отметить несколько отличительных характеристик, запечатленных в видео. Калюк подчеркивает, что Т-90М имеет значительное преимущество перед американскими («Абрамс») и западными танками благодаря уникальной трехместной компоновке экипажа. Отличительной особенностью, подробно описанной в видео, является автоматизированная система загрузки боеприпасов, которая дает российским танкам преимущество, облегчая экипаж из трех человек. Напротив, для американских танков требуется экипаж из четырех человек, причем дополнительный член экипажа отвечает за заряжание танкового орудия.

Важно отметить, что весь сегмент трансмиссии Т-90М создается за счет отечественных ресурсов. Все, от системы трансмиссии, коробки передач и масляных фильтров до редукторов, производится в Росси. Калитюк еще раз подчеркивает эту мысль, заявляя, что даже полупроводники и вся электропроводка, вплоть до каждого разъема, производятся собственными силами.

Документальный фильм «Уралвагонзавода», похоже, является стратегическим шагом, призванным показать всем — как россиянам, так и мировой аудитории — что производство идет полным ходом, а производство Т-90М является в настоящее время главным приоритетом. Калюк подтверждает эту точку зрения в видео, рассказывая, что завод работает в три смены. Далее он подчеркивает, что Уралвагонзавод уже более двух лет работает на максимальной мощности.

Стратегический акцент, сделанный на производстве Т-90М взамен Т-72Б3, можно понять, учитывая множество моментов. Упрощение производства, снижение затрат и эффективность — все это выделяет Т-90М, особенно на фоне введенных западных экономических санкций.

Давайте поближе познакомимся с танком Т-72Б3. По сути, это улучшенная модель основного боевого танка Т-72, в которой используются различные системы и компоненты западной разработки. Например, здесь используется тепловизор «Catherine-FC», созданный французской фирмой Thales Optronics. Также имеется система кондиционирования воздуха швейцарского производства. Не оказывая прямого влияния на боевую мощь танка, он существенно повышает комфорт и выносливость экипажа — важнейший фактор в суровых климатических условиях.

На Т-72Б3 установлена вспомогательная силовая установка производства бельгийской компании SABCA. Основная функция этой установки — питание различных систем танка при неработающем основном двигателе. Это приводит к тому, что важнейшие системы, такие как оборудование связи и наблюдения, работают без необходимости подключения к основному энергетическому блоку танка.

Интересно, как танки Т-90М и Т-72Б3 соотносятся друг с другом. Первый может похвастаться превосходной системой управления огнем — «Калина». Эта технология позволяет Т-90М захватывать и поражать несколько целей одновременно, обеспечивая значительное преимущество в боевых сценариях.

Помимо этого, Т-90М оснащен более мощным двигателем, чем у Т-72Б3. Оснащенный двигателем мощностью 1130 лошадиных сил Т-90М может развивать большую скорость и эффективнее маневрировать на поле боя. Этот тип повышенной мобильности часто меняет правила игры в любой ситуации танковой войны.

Заметным преимуществом Т-90М является усиленная защита от подрыва снизу. Оснащенный динамической броней «Реликт», этот танк справляется с современными противотанковыми средствами гораздо лучше, чем «Контакт-5», установленный на Т-72Б3. В результате у него значительно увеличивается выживаемость в боях.

Кроме того, Т-90М демонстрирует значительный сетевой интеллект. Он органично интегрирован в российскую военную сеть, обеспечивая улучшенную координацию с различными подразделениями и более эффективные боевые действия – в отличие от Т-72Б3, у которого нет такой возможности.

После существенного обновления вооружения Т-90М теперь может похвастаться 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82-1М. Это огнестрельное оружие заметно превосходит 2А46М Т-72Б3 по точности и дальности стрельбы, позволяя Т-90М нейтрализовать угрозы, не подвергая себя опасности.

Известно, что в октябре 2022 года танки Т-90М начали применяться на СВО и великолепно себя зарекомендовали в реальных боестолкновениях.