Новая модификация беспилотного палубного танкера MQ-25 Stingray, оборудованного двумя противолодочными ракетами.

The War Zone акцентировала внимание на том, что американская корпорация Boeing представила новую модификацию своего палубного дрона-заправщика MQ-25 Stingray. Этот дрон-заправщик оснащен двумя малозаметными противолодочными ракетами Lockheed Martin AGM-158C (LRASM).

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Издание The War Zone в своей статье напомнило, что изначально MQ-25 был запланирован в рамках неудачного проекта беспилотного воздушного ударного и разведывательного комплекса с авианосца (UCLASS), целью которого было создание многофункциональный боевой БПЛА. Однако, этот план был признан чересчур амбициозным, что привело к разработке авианосной системы дозаправки топлива (CBARS), из которой и появился современный MQ-25.

До того, как Boeing получила контракт на производство MQ-25, Lockheed Martin, их конкурент на рынке, предлагал собственную версию MQ-25 для ударных миссий, стремясь сохранить часть аспектов прекращенного проекта UCLASS. Анимация Lockheed Martin с выставки Sea Air Space 2018 года представила предложение MQ-25 с вооружением AGM-154 Joint Standoff Weapon.

Сейчас ВМС США сфокусированы на использовании MQ-25 как танкера, чтобы увеличить эффективную дальность авиакрыла и избавиться от необходимости использовать часть истребителей F/A-18E/F Super Hornets в роли дозаправщиков. ВМС также определили для MQ-25 дополнительную функцию в виде разведки, наблюдения и рекогносцировки. Это включает использование электрооптической сенсорной турели, а в будущем могут быть добавлены и модульные сенсорные системы. Добавление возможности запуска LRASM и возможно, другого оружия к функционалу MQ-25 станет значительным прогрессом. На данный момент известно, что только истребитель Super Hornet ВМФ США способен использовать LRASM.

Ракета LRASM оснащена бортовой системой наведения с инерциальной навигационной системой (INS) и поддержкой GPS, а также пассивным инфракрасным датчиком изображения, который автономно выбирает оптимальное место для поражения цели. Ракета также обладает целым рядом сложных функций, включая канал передачи данных и автономную способность планирования маршрута в сочетании с бортовым пакетом мер электронной поддержки (ESM), что позволяет ей избегать угроз и лучше обнаруживать потенциальные цели.

MQ-25, предложенный Boeing, был создан на основе предыдущего дизайна боевого дрона, поэтому его конструкция сочетает в себе элементы танкера и тактического самолета, что позволяет использовать его для задач, выходящих за рамки заправки и базовой разведки. Он также имеет пониженную заметность, что повышает живучесть.