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The New York Times: Инженер Boeing утверждает, что Dreamliner 787 может «развалиться на части»
Федеральное управление гражданской авиации США расследует заявления инженера компании Boeing Сэма Салехпура. Информатор, инженер, говорит, что части корпуса самолета собраны таким образом, что со временем самолет может развалиться.

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Компания Boeing столкнулась с недавно появившимися заявлениями информаторов о том, что ее самолеты 787 Dreamliner имеют структурные дефекты, которые в конечном итоге могут привести к их разрушению, что усугубляет беспрецедентный кризис, с которым столкнулся авиационный гигант.

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Федеральное авиационное управление (ФАУ) расследует заявления инженера Boeing Сэма Салехпура, сообщила 9 апреля газета The New York Times.

В своем пространном ответе компания Boeing решительно опровергла эти утверждения и заявила, что "полностью уверен" в 787-м самолете. Однако новые обвинения прозвучали в самое трудное время для компании из Вирджинии, через две недели после того, как генеральный директор Дэйв Калхун и другие руководители объявили о своем уходе в отставку после серии разоблачительных материалов о безопасности самолетов. По словам Калхуна, отвалившаяся секция аварийного выхода в самолете Boeing 737 Max, летевшем в январе рейсом Alaska Airlines, стало "переломным моментом для Boeing", и теперь компания, которую он возглавляет до конца года, снова вынуждена защищать свои показатели безопасности и протоколы. Подробнее про упомянутый инцидент, а также посмотреть видео этого ЧП можно здесь.

Салехпур, проработавший в Boeing более 10 лет и направивший свои обвинения в ФАУ, заявил, что изменение в процессе строительства привело к появлению сокращений, из-за которых части фюзеляжа самолета были неправильно скреплены друг с другом. Он предупредил, что эти части могут развалиться после тысяч полетов. Он рассказал The New York Times, что фюзеляж самолета поставляется в виде нескольких больших частей от разных производителей, которые скрепляются вместе на сборочной линии.

В 2019 году газета Times поговорила с другими разоблачителями из компании Boeing, работавшими на заводе в Чарльстоне (Южная Каролина), где производятся самолеты 787. Они утверждали, что на рабочих оказывалось давление с целью заставить их работать над самолетами быстро, а опасения игнорировать.

Один из таких разоблачителей – Джон Барнетт, бывший инспектор по качеству компании Boeing, который поднимал вопросы безопасности на заводе в Чарльстоне, – был найден мертвым в городе в марте, когда вел судебный процесс против компании. Эксперт по правовым вопросам заявил, что его иск может быть продолжен не смотря на его смерть.

Оказывается, ранее Салехпур направил свои опасения в сенатский комитет по национальной безопасности и правительственным делам. Сенатор Ричард Блюменталь, возглавляющий подкомитет по расследованиям этого комитета, заявил во вторник вечером, что он получил заявления информатора в начале этого года и тепрь пригласил Салехпура выступить на слушаниях по теме "Разрушенная культура безопасности в компании Boeing".

Блюменталь и член комитета Рон Джонсон в марте направили в Boeing и ФАУ письма, в которых сообщили, что получили заявления от инженера Boeing о "потенциально катастрофических рисках безопасности" при создании самолета 787, не называя при этом имени Салехпура.

Запущенный после ряда задержек в 2011 году, 787 стал первым коммерческим самолетом, основная конструкция которого была выполнена в основном из композитных материалов, в первую очередь из углепластика, который легче металлов, таких как алюминий.

Компания Boeing заявила, что утверждения Салехпура "неточны" и противоречат результатам всесторонних испытаний, которые показали, что 787 может безопасно эксплуатироваться до того, как потребуется "консервативное техническое обслуживание". По словам компании, один самолет может находиться в эксплуатации от 40 до 50 лет. Что касается конкретного утверждения о возможности разрушения новых материалов под воздействием повторяющихся нагрузок в полете, компания заявила: «Еще одним преимуществом композитной конструкции самолета 787 является то, что материал не подвергается усталости и коррозии, как традиционные металлы, что снижает необходимость технического обслуживания в течение многих десятилетий эксплуатации».

Дебра Кац, адвокат Салехпура, рассказала Times, что инженер высказывал компании опасения по поводу безопасности, но его проигнорировали и отодвинули на второй план. По ее словам, он был переведен на работу над другой моделью, 777, и обнаружил проблемы в конструкции и этого самолета.

«Это культура, в которой приоритет отдается производству самолетов, и они сходят с конвейера даже тогда, когда есть серьезные опасения по поводу структурной целостности этих самолетов и процесса их производства», – сказала Кац.

В своем заявлении компания Boeing заявила следующее:

Мы продолжаем отслеживать эти вопросы в соответствии с установленными нормативными протоколами и призываем всех сотрудников высказывать свое мнение при возникновении проблем. Ответные меры строго запрещены в компании Boeing.

#сша #самолеты #boeing #катастрофа #boeing 737 max #alaska airlines #787 dreamliner
Источник: nytimes.com
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