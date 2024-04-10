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Компания Boeing столкнулась с недавно появившимися заявлениями информаторов о том, что ее самолеты 787 Dreamliner имеют структурные дефекты, которые в конечном итоге могут привести к их разрушению, что усугубляет беспрецедентный кризис, с которым столкнулся авиационный гигант.
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Федеральное авиационное управление (ФАУ) расследует заявления инженера Boeing Сэма Салехпура, сообщила 9 апреля газета The New York Times.
В своем пространном ответе компания Boeing решительно опровергла эти утверждения и заявила, что "полностью уверен" в 787-м самолете. Однако новые обвинения прозвучали в самое трудное время для компании из Вирджинии, через две недели после того, как генеральный директор Дэйв Калхун и другие руководители объявили о своем уходе в отставку после серии разоблачительных материалов о безопасности самолетов. По словам Калхуна, отвалившаяся секция аварийного выхода в самолете Boeing 737 Max, летевшем в январе рейсом Alaska Airlines, стало "переломным моментом для Boeing", и теперь компания, которую он возглавляет до конца года, снова вынуждена защищать свои показатели безопасности и протоколы. Подробнее про упомянутый инцидент, а также посмотреть видео этого ЧП можно здесь.
Салехпур, проработавший в Boeing более 10 лет и направивший свои обвинения в ФАУ, заявил, что изменение в процессе строительства привело к появлению сокращений, из-за которых части фюзеляжа самолета были неправильно скреплены друг с другом. Он предупредил, что эти части могут развалиться после тысяч полетов. Он рассказал The New York Times, что фюзеляж самолета поставляется в виде нескольких больших частей от разных производителей, которые скрепляются вместе на сборочной линии.
В 2019 году газета Times поговорила с другими разоблачителями из компании Boeing, работавшими на заводе в Чарльстоне (Южная Каролина), где производятся самолеты 787. Они утверждали, что на рабочих оказывалось давление с целью заставить их работать над самолетами быстро, а опасения игнорировать.
Один из таких разоблачителей – Джон Барнетт, бывший инспектор по качеству компании Boeing, который поднимал вопросы безопасности на заводе в Чарльстоне, – был найден мертвым в городе в марте, когда вел судебный процесс против компании. Эксперт по правовым вопросам заявил, что его иск может быть продолжен не смотря на его смерть.
Оказывается, ранее Салехпур направил свои опасения в сенатский комитет по национальной безопасности и правительственным делам. Сенатор Ричард Блюменталь, возглавляющий подкомитет по расследованиям этого комитета, заявил во вторник вечером, что он получил заявления информатора в начале этого года и тепрь пригласил Салехпура выступить на слушаниях по теме "Разрушенная культура безопасности в компании Boeing".
Блюменталь и член комитета Рон Джонсон в марте направили в Boeing и ФАУ письма, в которых сообщили, что получили заявления от инженера Boeing о "потенциально катастрофических рисках безопасности" при создании самолета 787, не называя при этом имени Салехпура.
Запущенный после ряда задержек в 2011 году, 787 стал первым коммерческим самолетом, основная конструкция которого была выполнена в основном из композитных материалов, в первую очередь из углепластика, который легче металлов, таких как алюминий.
Компания Boeing заявила, что утверждения Салехпура "неточны" и противоречат результатам всесторонних испытаний, которые показали, что 787 может безопасно эксплуатироваться до того, как потребуется "консервативное техническое обслуживание". По словам компании, один самолет может находиться в эксплуатации от 40 до 50 лет. Что касается конкретного утверждения о возможности разрушения новых материалов под воздействием повторяющихся нагрузок в полете, компания заявила: «Еще одним преимуществом композитной конструкции самолета 787 является то, что материал не подвергается усталости и коррозии, как традиционные металлы, что снижает необходимость технического обслуживания в течение многих десятилетий эксплуатации».
Дебра Кац, адвокат Салехпура, рассказала Times, что инженер высказывал компании опасения по поводу безопасности, но его проигнорировали и отодвинули на второй план. По ее словам, он был переведен на работу над другой моделью, 777, и обнаружил проблемы в конструкции и этого самолета.
«Это культура, в которой приоритет отдается производству самолетов, и они сходят с конвейера даже тогда, когда есть серьезные опасения по поводу структурной целостности этих самолетов и процесса их производства», – сказала Кац.
В своем заявлении компания Boeing заявила следующее:
Мы продолжаем отслеживать эти вопросы в соответствии с установленными нормативными протоколами и призываем всех сотрудников высказывать свое мнение при возникновении проблем. Ответные меры строго запрещены в компании Boeing.