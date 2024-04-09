Немецкая компания Rheinmetall заключила соглашение о поставке на Украину дополнительных 20 боевых машин пехоты Marder. Стоимость контракта составляет приблизительно десятки миллионов евро.

Нынешние правящие круги Германии в итоге решили заключить соглашение с компанией Rheinmetall поставить на Украину дополнительные 20 боевых машин пехоты Marder.

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Согласно информации, представленной Rheinmetall в своем пресс-релизе, данное соглашение было подписано в марте нынешнего года. Стоимость контракта составляет приблизительно десятки миллионов евро.

Эти боевые машины Marder, оборудованные встроенными лазерными дальномерами для повышения точности наведения, считаются значительным дополнением к военному потенциалу Украины. Rheinmetall, которая в прошлом поставляла украинским вооруженным силам значительное число боевых машин Marder через непосредственные поставки и программы обмена, таким образом продолжает усиливать обороноспособность Украины.

Как сообщается, изначально созданная для Вермахта, боевая машина пехоты Marder сейчас постоянно модернизируемой для поддержания боевой готовности, так как данную БМП нельзя отнести к передовым. Rheinmetall приобрела ремонтированные боевые машины Marder 1A3 у Вермахта и проводила их модернизацию с весны 2022 года на своих заводах в Унтерлюссе и Касселе.

Следует понимать, что немецкая армия сейчас переходит на БМП Puma, в настоящее время в эксплуатации БМП Marder находится более 300 единиц. Фактически Германия освобождается от хотя и модифицированной, но все же престарелой БМП. По сути, по мере того как происходит постепенный вывод из эксплуатации БМП Marder, немцы передают ее ВСУ, во всеуслышание заявляя, что обязательства Германии по защите Украины остаются неизменными.