Британская королевская морская пехота получит новые снегоходы для проведения специальных операций на Крайнем Севере. Их приобретение представляет собой дальнейший шаг в непрерывной эволюции Сил коммандос, как с точки зрения их задач, так и методологии.

Опубликовав информацию про закупки, которые запланированы Британской королевской морской пехотой, издание Defense News фактически раскрыло планы НАТО по Северной Европе и Арктике.

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Как стало известно, Британская королевская морская пехота намерена повысить свои оперативные возможности в экстремальных условиях, что знаменует собой «значительный прогресс в оснащении сил коммандос для максимальной эффективности в холодных условиях, особенно на Крайнем Севере».

Морской пехоте было выделено £12 млн на закупку 159 новых снегоходов. Британцы остановили свой выбор на снегоходах Lynx Brutal Over Snow производства финской компании, которая является дочкой канадской компании Bombardier Recreational Products.

На сайте Defense News, которое и опубликовало эту новость отмечается следующее:

Эта инициатива возникла в то время, когда Королевская морская пехота адаптирует свои оперативные методы на арктической территории, известной своими суровыми климатическими условиями. Традиционно для катания на лыжах использовались лыжи, снегоступы или буксировались бронетехникой, но необходимость быстрого передвижения на большие расстояния привела к принятию на вооружение этих новых моторизованных транспортных средств.

Lynx Brutal, предназначенный для работы в глубоком снегу, идеально подходит для перевозки коммандос и их техники в тыл противника, что облегчает проведение специальных операций на Крайнем Севере.

Упомянутые 159 снегоходов должны быть поставлены только лишь через год – «поставки запланированы после марта 2025 года».

Вместе с закупкой данных снегоходов британцы, в рамках международного соглашения стоимостью £140 млн, для своих ВС также ожидают поступления 60 новых вездеходов-амфибий, заменяющих старые модели Bv 206 и Viking. Планируется, что они будут находиться в эксплуатации до 2058 года.

В публикации подчеркивается, что выделение миллионов фунтов стерлингов для оснащения морской пехоты является результатом участия Великобритании в прошедших недавно крупных военных учений в Арктике вместе с союзниками по НАТО.

Королевская морская пехота сыграла решающую роль в атаках на инфраструктуру противника и проведении тайных разведывательных миссий, способствуя тем самым вмешательству крупномасштабных сил НАТО в регионы Северной Европы.

Это является подтверждением того, что НАТО проводит свои учения именно для вмешательства в регионы Северной Европы, используя для этого значительные силы.