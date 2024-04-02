Ожидается, что Xiaomi Mix Flip выйдет на рынок вместе с предполагаемым Xiaomi Mix Fold 4.

В новости от 2 апреля, опубликованной на портале gadgets360.com, появилась информация про Xiaomi Mix Flip, премьера которого должна состояться позднее в этом году. Официальное объявление о складном смартфоне-раскладушке пока не было сделано. Скорее всего, его выпуск состоится одновременно с выходом Xiaomi Mix Fold 4, который также ожидается в ближайшее время. Новость содержит несколько ключевых характеристик Xiaomi Mix Flip, включая подробности о его дисплее и камере. Также был упомянут отчет, в котором опубликован дизайн-рендер предполагаемого устройства.

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Предполагается, что Xiaomi Mix Flip будет оснащен двойной задней камерой, которая может включать в себя 50-мегапиксельный Light Hunter 800 с датчиком размером 1/1,55 дюйма в качестве основного, а также 60-мегапиксельный дополнительный датчик Omnivision OV60A с 2-кратным оптическим зумом размером 1/2,8 дюйма, согласно отчету Android Headlines. В отчете отмечается, что датчик OV60A обычно используется в селфи-камерах, но в Xiaomi Mix Flip он используется в качестве дополнительной задней камеры, поскольку ожидается, что он будет использоваться для съемки селфи через защитный экран.

Также было добавлено, что Xiaomi Mix Flip, скорее всего, будет оснащен 32-мегапиксельным датчиком OV32B в качестве передней камеры, размещенной внутри основного дисплея. Тот же датчик был использован в моделях Xiaomi 14 Ultra и Motorola Edge 40.