Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Discord объявляет об интеграции рекламы в свою платформу
Discord объявляет об интеграции рекламы в свою платформу с целью увеличения доходов при сохранении качества пользовательского опыта.

реклама

Discord, социальный стартап, известный своим интерфейсом без рекламы, на следующей неделе намерен представить рекламу на своей бесплатной платформе, что означает кардинальное изменение его модели дохода. Этот шаг, которому компания долгое время сопротивлялась, направлен на использование обширной базы пользователей для увеличения доходов за счет интеграции рекламы, адаптированной к игровым предпочтениям пользователей. Переход платформы на рекламу с более чем 200 миллионами активных пользователей в месяц подчеркивает более широкую тенденцию среди технологических компаний, ищущих новые источники дохода в конкурентной цифровой среде.

реклама

Безусловно, решение Discord использовать рекламу знаменует собой значительный отход от его предыдущей позиции против монетизации через рекламу. Эта стратегия предназначена для привлечения компаний, занимающихся видеоиграми, которые нацелены на преданное игровое сообщество Discord. Компания заявляет, что планирует реализовать подход, ориентированный на пользователя, предлагая возможность отключать рекламу в настройках пользователя и вознаграждать пользователей за выполнение внутриигровых задач. Этот баланс направлен на поддержание удобства использования платформы и открытие новых возможностей получения дохода.

Понимая потенциальную негативную реакцию своего сообщества, Discord предпринимает шаги, чтобы гарантировать, что введение рекламы не отвлекает от основного пользовательского опыта. Рекламные объявления будут стратегически размещены в менее навязчивых областях приложения, например, в левом нижнем углу экрана, и будут адаптированы к игровым интересам пользователей. Эта настройка направлена на то, чтобы реклама воспринималась скорее, как часть экосистемы платформы, а не как нарушение.

Внедрение рекламы в Discord, по мнению ее владельцев, — это не просто шаг, приносящий доход; это проверка способности платформы развиваться без ущерба для ее ценностей, ориентированных на пользователя.

#реклама #discord #мессенджер
+
Написать комментарий (0)
Wall Street Journal: В Discord появится встроенная реклама
Discord начнёт показывать рекламу на своей платформе
Discord начнет показывать рекламу, но её можно будет отключить
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
12
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
11
Business Insider: ВС РФ стала достигать целей благодаря планирующим бомбам
+
Подводная лодка США оснащается бесшумным магнитогидродинамическим приводом
6
Акции Tesla подешевели без малого на треть по причине сокращения объёма поставок
2
Samsung Galaxy S24 Ultra имеет задержку затвора камеры
+
В Италии стартовало строительство самого широкого подводного тоннеля в Европе
+
Россия разрабатывает беспилотные подлодки для затопленных рудников
1
ASUS снизила стоимость ROG Ally до 299 долларов
7
В Windows 10 и 11 незаметно появилось новое приложение Microsoft Copilot
2
После ухода из России Samsung Pay активизировались мошенники
+
В России выдали патент на ударный беспилотник с элементами ИИ, транспортируемый боевым самолетом
1
ASRock выпустила новую низкопрофильную версию видеокарты AMD Radeon RX 550
+
Российские бойцы улучшили бронирование трофейной украинской БМП-1У "Шквал"
+
Huawei Watch 4 Pro появится в новом красном цвете
+
AMD представила процессоры Ryzen 5 7235H и Ryzen 7 7435H
+
"Ланцет" перед поражением техники ВСУ стал выполнять движение по сложной траектории
+
«Росатом» поможет решить проблему «фенольного озера» в Бурятии
+
Times: ВСУ беззащитны перед ударами с воздуха, не в силах перехватить бомбы-планеры ВКС РФ
+
Раскрыт дизайн Realme GT Neo 6 SE
+

Популярные статьи

9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
87
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
224
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
2
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
4
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
97
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
25
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
7
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
27
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня для отработки ракетно-бомбовых ударов — СМИ
3

Сейчас обсуждают

Skornilovich
16:58
Если человек идиот, то это навсегда.... В жару или зимой одна температура в квартире. Ибо зимой отопление, а в тёплое время года работают кондиционеры. А чистить комп от пыли надо вне зависимости от с...
Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК
Чато- -Бот
16:58
Обилие тёплого лимонада в ротанг рекламному спамеру зелобубле.
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Gorlum
16:57
> Меня выручил маленький вентилятор диаметром 40 мм, который я закрепил над мосфетами платы и настроил на бесшумные обороты. На фотке 60-ка это раз, а два про какие бесшумные обороты на 40/60мм венти...
Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК
Артём Николаев
16:56
Арабы, увы, много кричат, но мало делают. А евреи молчат, но потом внезапно что-то взрывается.
Иран пообещал дать жесткий ответ Израилю за удар по посольству в Сирии
FelsheR-BAN100712
16:49
Вы таки хотите научить русских оружейников что на войне лучше? То-то я гляжу как вы побеждаете...
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
cibershot
16:48
Откуда на сухом асфальте ортражение?
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
Mekanika
16:47
Кек, а ещё через 1.5 года станут говорить, что тема с Украиной была изначально провальной.
AT: танки Abrams и Leopard не предназначены для украинских условий ведения боевых действий
glavhyilo
16:46
ну это недотанки,они под пустыню делались,а тут зима.
AT: танки Abrams и Leopard не предназначены для украинских условий ведения боевых действий
Нивхурил
16:46
Это у интела много лет один сокет ? Ты в шары долбишься ? Поехали - Socket H (LGA 1156) Socket H2 (LGA 1155) Socket R (LGA 2011) Socket B2 (LGA 1356) Socket H3 (LGA 1150) Socket R3 (LGA2011-3) S...
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Storage
16:45
Не улавливаю связь, как игровая карточка соотносится с понятием "окупится"? Это игрушка, поиграл и выбросил, купил новую.
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем