Discord объявляет об интеграции рекламы в свою платформу с целью увеличения доходов при сохранении качества пользовательского опыта.

Discord, социальный стартап, известный своим интерфейсом без рекламы, на следующей неделе намерен представить рекламу на своей бесплатной платформе, что означает кардинальное изменение его модели дохода. Этот шаг, которому компания долгое время сопротивлялась, направлен на использование обширной базы пользователей для увеличения доходов за счет интеграции рекламы, адаптированной к игровым предпочтениям пользователей. Переход платформы на рекламу с более чем 200 миллионами активных пользователей в месяц подчеркивает более широкую тенденцию среди технологических компаний, ищущих новые источники дохода в конкурентной цифровой среде.

реклама

Безусловно, решение Discord использовать рекламу знаменует собой значительный отход от его предыдущей позиции против монетизации через рекламу. Эта стратегия предназначена для привлечения компаний, занимающихся видеоиграми, которые нацелены на преданное игровое сообщество Discord. Компания заявляет, что планирует реализовать подход, ориентированный на пользователя, предлагая возможность отключать рекламу в настройках пользователя и вознаграждать пользователей за выполнение внутриигровых задач. Этот баланс направлен на поддержание удобства использования платформы и открытие новых возможностей получения дохода.

Понимая потенциальную негативную реакцию своего сообщества, Discord предпринимает шаги, чтобы гарантировать, что введение рекламы не отвлекает от основного пользовательского опыта. Рекламные объявления будут стратегически размещены в менее навязчивых областях приложения, например, в левом нижнем углу экрана, и будут адаптированы к игровым интересам пользователей. Эта настройка направлена на то, чтобы реклама воспринималась скорее, как часть экосистемы платформы, а не как нарушение.

Внедрение рекламы в Discord, по мнению ее владельцев, — это не просто шаг, приносящий доход; это проверка способности платформы развиваться без ущерба для ее ценностей, ориентированных на пользователя.