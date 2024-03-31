Контейнеровоз, врезавшийся в мост в Балтиморе, привлекает внимание к потенциальным уязвимостям некоторых из более чем 600 000 мостов в США.

Вчера издание CNN опубликовало статью, в которой американские эксперты рассказали о состоянии мостов в США. Всем понятно, что обратиться к данной теме их побудило недавнее крушение моста в Балтиморе, произошедшее из-за столкновения с контейнеровозом.

реклама

Согласно опубликованной статье, выяснилось, что «в Америке 46 000 мостов имеют устаревшие конструкции и находятся в «плохом» состоянии, а 17 000 находятся под угрозой обрушения от одного удара». Стоит отметить, что эти цифры были взяты из официального отчета трехлетней давности, в котором было отмечено следующее: «В Соединенных Штатах насчитывается более 617 000 мостов. В настоящее время 42% всех мостов имеют возраст не менее 50 лет, а 46 154 моста, или 7,5% мостов страны, считаются структурно неполноценными, то есть находятся в "плохом" состоянии». В упомянутом отчете, как и в статье, опубликованной на портале edition.cnn.com, отмечается, что мосты, которые были признаны «структурно неполноценными», требуют значительных инвестиций, которые власти США не спешат выделять. По состоянию на 2021 год задолженность по их ремонту составила $125 млрд.

Кстати, кроме моста в Балтиморе на планете за первые три месяца этого года после столкновения с крупными торговыми судами произошли обрушения разных частей мостов на юге Китая и в Аргентине.

По мнению американских экспертов, «чтобы свести к минимуму вероятность разрушения мостов кораблями, мосты должны быть построены с так называемыми избыточными элементами – защитой вокруг опасных точек моста». Ничем таким, как все теперь знают, рухнувший в Балтиморе мост не обладал.

О том, чем грозит обрушение моста в Балтиморе Европе и Азии вы можете узнать здесь.