Обрушение моста в Балтиморе, станет неким триггером, который приведет к глобальным экономическим проблемам, затронув Европу и Азию.

Обрушение моста в Балтиморе (США) повлечет за собой глобальные экономические проблемы. Как утверждают зарубежные политики и экономисты, сбои в глобальной цепочке поставок и повышение тарифов на автомобильные и железнодорожные перевозки в США – далеко не все негативные последствия. Уже известно, что негативный результат от этой катастрофы почувствуют и жители Европы.

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Балтимор занимает первое место среди портов США по перевозке легковых автомобилей и легких грузовиков. «В 2023 году он обслужил рекордное количество автомобилей — 850 000», — сообщает CNN. В основном это были американские и европейские бренды, в том числе: General Motors, Jaguar Land Rover, Nissan, Fiat и Audi. Volkswagen в прошлом году отправил около 100000 автомобилей через Балтимор американским дилерам. Компании, производящие авто уже предупредили, что «могут возникнуть задержки в перевозке грузовых автомобилей, поскольку движение в этом районе будет перенаправлено».

Также может быть нарушена цепочка поставок сжиженного природного газа (СПГ), который отгружался через закрытый порт. Эксперты указывают, что проблемы с поставками газа будут ощущаться в Европе. «Ежемесячно из Балтимора отгружается около полумиллиона тонн СПГ, поэтому последствия произошедшего значительны и будут продолжать расти, прежде чем мы сможем восстановить работоспособность Балтимора», — сообщила BBC.

Балтимор — самый глубоководный порт Чесапикского залива. Поэтому туда прибывали грузы сахара и гипса со всего мира. Там же загружались суда с углем. Железнодорожные и угольные компании предупредили своих клиентов о возможных перебоях в экспорте этого сырья.

Западные эксперты предупреждают, что перенаправление грузов, следующих в Балтимор, повысит цены на автомобильные и железнодорожные перевозки и приведет к заторам в альтернативных портах. «Если заторы действительно возникнут и суда будут ждать, это может привести к задержкам для импортеров, использующих эти порты. Заторы могут также оказать повышательное давление на фрахтовые ставки в Азии и на восточном побережье США, а также на трансатлантические грузоперевозки», — сообщает CNN.



