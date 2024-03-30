Твердотельные аккумуляторы Winter Pro от SK On и твердотельные аккумуляторы Samsung SDI — это прорыв в технологии электромобилей, обещающий повышение производительности и экологичности. Эти инновации решают такие проблемы, как производительность в холодную погоду и время зарядки, что знаменует собой значительный прогресс в области электротранспорта.

По мере ускорения развития индустрии электромобилей произошли два важных события. Запуск SK On Co литий-железо-фосфатной батареи Winter Pro и прогресс Samsung SDI в технологии твердотельных аккумуляторов обещают значительно повысить производительность электромобилей и удобство использования. Эти инновации направлены на преодоление существующих ограничений, связанных с временем автономной работы, временем зарядки и работой в холодную погоду.

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Одной из давних проблем для аккумуляторов электромобилей является их производительность в холодную погоду, что может резко сократить запас хода и скорость зарядки. В ответ на эту проблему компания SK On Co представила аккумулятор Winter Pro, зарядная емкость которого увеличена на 16 %, а плотность энергии — на 19 % при низких температурах. Это достижение гарантирует, что электромобили не будут проблемой для водителей в более холодном климате, устраняя «беспокойство о запасе хода», которое препятствует более широкому внедрению электромобилей.

Между тем, Samsung SDI находится на пороге массового производства твердотельных аккумуляторов следующего поколения (оно запланировано на 2027 год), что предвещает значительный скачок в скорости зарядки, безопасности и долговечности. Эти батареи могут заряжаться гораздо быстрее — как сообщается, всего за 15 минут — и менее склонны к возгоранию по сравнению с нынешними литий-ионными вариантами. Кроме того, достижения в области аккумуляторных технологий, отмеченные такими источниками, как Yahoo Autos, указывают на то, что современные аккумуляторы для электромобилей рассчитаны на весь срок службы автомобиля, при этом конкретно упоминаются такие модели, как Nissan LEAF и Tesla Model S. Такие улучшения могут значительно снизить общую стоимость владения электромобилями и повысить их привлекательность для потребителей.

По мере того, как электромобили продолжают развиваться, внедрение зимостойких аккумуляторов и достижения в области быстрой зарядки и долговечности могут значительно улучшить мнение о привлекательности владения и эксплуатации электромобилей в целом.