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Четыре корабля ВМС США оказались в ловушке из-за обрушения моста в Балтиморе
Из-за заблокированного входа в порт Балтимор в нем застряло в общей сложности четыре грузовых корабля, которые необходимы для поддержки военных операций США.

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Два наиболее боеспособных военных грузовых корабля в арсенале США находятся среди судов, которые сейчас застряли в Балтиморе после вчерашнего обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки. Два судна класса Algol, которые также являются одними из самых быстрых грузовых судов такого размера в мире, а также два других резервных морских корабля находились в порту Балтимора, когда произошел инцидент.

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Читатели могут сначала здесь получить представление о том, что случилось с мостом Фрэнсиса Скотта Ки, в который врезался контейнеровоз Dali, и какие последствия влечет эта катастрофа для экономики США.

В число кораблей, которые сейчас застряли в Балтиморе, входят SS Antares класса Algol и SS Denebola, оба из которых являются частью флота Ready Reserve Force (RRF). Морская администрация Министерства транспорта (MARAD) управляет RRF, и ее корабли укомплектованы гражданскими моряками торгового флота. Корабли RRF попадают под контроль Военного командования морских перевозок (MSC) ВМС США, когда они задействованы в боевых действиях. Процесс активации кораблей RRF, которые обычно находятся в пониженном рабочем состоянии (ROS) с минимальным экипажем до вызова, может занять от пяти до 10 дней в зависимости от рассматриваемого судна.

Еще два корабля RRF, грузовые суда MV Cape Washington и MV Gary I. Gordon, также находятся в Балтиморе.

Упомянутые корабли, застрявшие в Балтиморе, по статусу относятся к категории «ROS-5», а это означает, что они должны быть способны отправиться в путь в течение пяти дней с момента получения приказа.

Тем не менее, нынешняя ситуация, когда Antares и Denebola оказались заблокированы в Балтиморе, особенно примечательна. Эта пара представляет собой четверть всего класса Algol, который, как уже отмечалось, является особенно быстрым классом грузовых кораблей. Первоначально построенный в 1970-х годах на верфях в Нидерландах и тогдашней Западной Германии для ныне несуществующей американской коммерческой судоходной компании SeaLand, его публично заявленная максимальная скорость составляет 33 узла. Грузовые суда аналогичного размера обычно ходят со скоростью от 13 до 24 узлов, в зависимости от их точной конфигурации и загрузки.

Как отмечают американские СМИ, все это происходит в то время, когда американские военные морские перевозки пользуются столь же высоким спросом, как и прежде , особенно в то время, когда МО США продолжает концентрировать свои усилия на подготовке к потенциальному высокоуровневому конфликту в Тихом океане против Китая. Морские перевозки также особенно актуальны в свете текущей ситуации с безопасностью в Европе из-за продолжающегося конфликта на Украине и опасений по поводу его потенциального распространения в других местах. Следует учесть, что американские военные также использовали коммерческие грузовые суда для доставки помощи на Украину, в том числе танки M1 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, к промежуточным перевалочным пунктам в Европе.

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