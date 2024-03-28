О контейнеровозе Dali, протаранившем мост в Балтиморе, сейчас пишут все СМИ. Узнайте, в каком техническом состоянии находился контейнеровоз, отправившись в свой рейс из Балтимора в Шри-Ланку, а также что вообще известно об этом корабле.

Если бы контейнеровоз Dali поставить вертикально, он почти сравнился бы с Эйфелевой башни в Париже. Он может перевозить эквивалент почти 10000 стандартных металлических транспортных контейнеров, а на момент аварии перевозил почти 4700 контейнеров. Но хотя эти цифры впечатляют, Dali меркнет по сравнению с крупнейшими в мире контейнеровозами, которые могут перевозить более 24000 контейнеров.

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Длина Dali: 300 метров. Вес: 95 000 тонн в незагруженном состоянии.

Вместимость: 10 000 20-футовых (6-метровых) контейнеров.

Корабль носит имя одного из самых знаменитых художников в истории, испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

Судно Dali, построенное южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries, одним из крупнейших судостроительных предприятий в мире, было спущено на воду в конце 2014 года. Оно принадлежит Grace Ocean Private Ltd, плавает под сингапурским флагом и оснащено дизельными двигателями.

Датский судоходный гигант Maersk зафрахтовал Dali для рейса из Балтимора в Шри-Ланку, но экипаж судна, выйдя из порта, уже через некоторое время подал сигнал бедствия, заявив, что у них пропала мощность и они не могут контролировать систему рулевого управления. Через несколько минут корабль протаранил одну из колонн моста, в результате чего вся конструкция рухнула за считанные секунды. Корабль двигался со скоростью около 8 узлов или 9 миль в час (15 км/ч).

Dali прошел проверку в Чили в июне 2023 года. По имеющимся данным, был обнаружен неисправный манометр подогревателей топлива, но его заменили до того, как судно покинуло порт. Затем в сентябре Dali был проверен береговой охраной США в Нью-Йорке, и никаких проблем обнаружено не было. По данным береговой охраны, перед тем как покинуть Балтимор, корабль прошел плановое техническое обслуживание двигателя. Представители федерального правительства США и штата заявляют, что авария, по всей видимости, произошла в результате несчастного случая.

Помимо попыток очистить дно канала от обломков моста, чиновникам необходимо будет оценить ущерб, нанесенный Dali, и убедиться, что из него не вытекает топливо, и он не тонет. Следователи обнаружили повреждения как минимум 13 контейнеров на корабле. Затем контейнеровоз, скорее всего, отбуксируют обратно в порт и выгрузят груз.

Министр транспорта США, Пит Буттиджич, заявил, что еще слишком рано говорить, сколько времени потребуется, чтобы вновь открыть порт Балтимора или заменить разрушенный мост. Он отметил, что первоначально строительство моста заняло пять лет.



