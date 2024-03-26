Передислокация стратегических бомбардировщиков ВВС США: B-1 приземляются в Испании, B-52 - в Диего-Гарсии.

В минувшие выходные бомбардировщики ВВС США были передислоцированы в два разных региона: два B-52 Stratofortress приземлились на базе военно-морской поддержки Диего-Гарсия в Индийском океане 22 марта, а два B-1 Lancer приземлились на авиабазе Морон в Испании 24 марта.

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По заявлению западных СМИ, развертывание этих двух пар бомбардировочных групп на расстоянии более 8000 км друг от друга, было предпринято для того, чтобы обеспечить присутствие Глобального ударного командования ВВС США в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также относительно легкий доступ к Ближнему Востоку.

B-52 прилетели в Диего-Гарсию с базы ВВС Барксдейл, штат Луизиана, после 30-часового прямого полета. Это первый раз, когда ВВС объявили о направлении оперативной группы бомбардировщиков на Диего-Гарсию — крошечный остров, который является частью Британской территории в Индийском океане и служит ключевой базой для вооруженных сил США и Великобритании, на которой с 1970-х годов размещались американские войска.

B-1, приземлившиеся в Испании, прибыли с базы ВВС Дайс в Техасе. Следует отметить, что эта пара бомбардировщиков летела в Испанию не напрямую. Напомним, что 24 марта Министерство обороны России объявило, что оно подняло истребитель МиГ-31 для перехвата двух бомбардировщиков B-1, направлявшихся к российской границе над Баренцевым морем — бомбардировщики, как сообщается, развернулись недалеко от границы. Онлайн-трекеры отметили, что бомбардировщики затем прилетели в Морон.