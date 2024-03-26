Apple обсуждает возможность использования генеративного искусственного интеллекта Baidu в iPhone и других устройствах в Китае.

В то время как Apple, возможно, ведет переговоры с Google об использовании Gemini AI в своих продуктах, в Китае это не сработает, учитывая, что сервисы Google запрещены. И похоже, что Apple нашла замену – Baidu, который долгое время назывался «Google Китая».

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Сегодняшние новости из Китая показывают, что Baidu собирается предоставлять услуги искусственного интеллекта новейшим устройствам Apple — конечно, только в Китае. Baidu станет поставщиком генеративного искусственного интеллекта для Apple, начиная с предстоящего выпуска iOS 18 этой осенью.

Сообщается, что Apple обсуждала это сотрудничество с Alibaba и другой неназванной китайской компанией, которая предоставляет модели для больших языков (LLM), прежде чем в конечном итоге решила выбрать Baidu для этой работы. В Китае каждый LLM должен быть одобрен регулирующими органами, прежде чем его можно будет представить публике, и Ernie Bot от Baidu — один из более чем 40 моделей искусственного интеллекта и чат-ботов, который получил добро от Apple.

Это можно было бы рассматривать как огромную поддержку Baidu и ее Ernie Bot в Китае, и аналитики говорят, что это будет «идеальная кампания по брендингу» для китайского гиганта. Скорость монетизации бота намного превзошла ожидания аналитиков.