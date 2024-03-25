Military TV: полет ФАБ-1500 корректируют с расстояния, считавшегося невозможным.

Новость о целеуказании авиабомбы ФАБ-1500 с невероятного расстояния стала темой обсуждения на YouTube-канале Military TV.

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Из приведенных фактов создателями данного видео сделан вывод, что модернизированная конструкция ФАБ-1500 не только обеспечила ей внешнее обновление, но также позволила выполнять их сброс с расстояний, до этого считавшихся нереально большими. Таким образом, данное оружие стало гораздо более значимым в стратегическом плане.

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