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Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
Китайские ученые обнаружили, что удвоение мощности лазерного оружия на самом деле приводит к меньшему отслаиванию покрытия гиперзвуковой ракеты.

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При использовании лазерного оружия для защиты от гиперзвуковых ракет увеличение мощности автоматически не гарантирует лучших результатов.

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Это то, что обнаружила команда инженеров аэрокосмической обороны и ученых из Пекина после проведения испытаний в аэродинамической трубе для изучения сценария, при котором ракета, летящая со скоростью 6 Маха, поражается лазерным лучом.

Когда плотность мощности луча достигла 1 кВт/кв.см, это вызвало значительное отслаивание покрытия на поверхности ракеты. Это специальное покрытие – то, что придает китайскому гиперзвуковому оружию преимущество. Без него оно было бы подвержено перегреву, дестабилизации или даже разваливанию в полете.

Но вот в чем загвоздка: когда ученые удвоили плотность мощности лазера, площадь отслаивания фактически уменьшилась.

«Под воздействием гиперзвукового воздушного потока покрытие получает больше повреждений при попадании лазера меньшей мощности», - написали ученые в статье, опубликованной в китайском академическом журнале Physics of Gases.

Продолжаются дебаты о жизнеспособности лазеров в качестве контрмеры против гиперзвукового оружия. Сторонники утверждают, что лазеры имеют низкую стоимость эксплуатации и могут перемещаться в атмосфере со скоростью, близкой к скорости света, что делает их одним из лучших средств противодействия угрозе гиперзвукового оружия.

Но оппоненты утверждают, что нынешняя лазерная технология производит недостаточную мощность и имеет ограниченную дальность действия, что затрудняет нанесение эффективного урона приближающимся ракетам в течение ограниченного периода времени. Ученые заявили, что предыдущие исследования не смогли точно воспроизвести условия полета гиперзвукового оружия в атмосфере, поскольку «воздушный поток всегда играет охлаждающую роль». «В реальных условиях полета самолеты обычно нагреваются», - написали они.

Текущие исследования также не учитывают влияние обратной связи горения на поток воздуха.

«Разрушение материалов лазерным излучением неизбежно изменит структуру поля воздушного потока, и соответствующий механизм воздействия воздушного потока на материал также изменится», - сказали китайские ученые.

#китай #лазер #лазерное оружие #гиперзвуковые ракеты
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