Предполагается, что iPhone получит антибликовый дисплей, более устойчивый к царапинам, но не в этом году.

Согласно последним слухам, полученным из азиатских источников, предполагается, что в следующем году iPhone 17 будет представлен с новым антибликовым дисплеем, заявленным как более стойкий к царапинам, чем Apple Ceramic Shield, использованный в 15-ом iPhone.

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Инсайдер из Китая, Instant Digital, сообщил сегодня (19 марта), что внешнее стекло iPhone 17 будет иметь "сверхтвердый антибликовый слой", который, по его словам, окажется более устойчивым к царапинам, чем ожидалось. По информации из утечки, оборудование для нанесения покрытия только что было передано китайским партнерам, однако оно еще не установлено на разрабатываемой серии iPhone 16.

Ceramic Shield — это коммерческая марка стеклокерамического материала, разработанного в партнерстве с Apple компанией Corning. Apple утверждает, что керамическое стекло iPhone 15 является "наиболее прочным среди всего стекла на смартфонах". Ранее представленное на моделях iPhone 12 в 2020 году, стекло с керамическим покрытием было представлено как обеспечивающее повышенную устойчивость к падениям на 4 уровня по сравнению с iPhone 11.

Недавно Samsung также анонсировала свою новую модель Galaxy S24 Ultra с дисплеем Gorilla Glass Armor, разработанным также корпорацией Corning. По словам Corning, панель Armor снижает блики на 75%, а также устойчива к мелким царапинам, которые могут возникать на стеклянных поверхностях конкурирующих устройств. Кроме того, Corning утверждает, что панели Armor более чем в 4 раза устойчивее к царапинам по сравнению с алюмосиликатными защитными стеклами других производителей.

Пока неясно, планирует ли Apple использовать Gorilla Glass Armor для iPhone 17, однако описание соответствует заявленной информации, полученной от китайского источника. Corning также может предложить Apple аналогичную технологию под другим наименованием.

Корпорация Corning давно является поставщиком стекла для Apple: Gorilla Glass используется во всех устройствах линейки Apple. Apple также сообщила в 2021 году, что выделены общие средства в размере 495 миллионов долларов на поддержку исследований и разработок корпорации Corning в области "современных методов обработки стекла", которые привели к разработке Ceramic Shield.