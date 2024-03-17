В Дубае уже находится крупнейшая в мире вертикальная ферма, но ОАЭ собираются побить свой собственный рекорд с помощью GigaFarm, которая может заменить до 1% импорта продуктов питания.

В 2022 году в Дубае открылась крупнейшая в мире вертикальная ферма. Крытый объект площадью 31 000 квадратных метров в международном аэропорту Дубая Аль-Мактум, состоящий из лотков, сложенных в башни, где выращиваются растения с минимальным количеством воды и почвы, ежегодно производит более 1.000.000 кг высококачественной листовой зелени.

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Но долго удерживать первенство ей не удастся. На другом конце города, в получившей название «Долина пищевых технологий», ведутся работы над еще более крупной фермой: «GigaFarm» высотой 12 м и площадью 83 612 квадратных метров.

Проект GigaFarm, курируемый основанной в ОАЭ компанией ReFarm, не только крупнее других вертикальных ферм, но и работает по-другому, говорит Оливер Кристоф, генеральный директор Christof Global Impact, компании, стоящей за ReFarm.

По оценкам ООН, на продовольственные системы приходится треть глобальных выбросов парниковых газов. Земельный сектор, включая сельское хозяйство и землепользование, составляет две трети этой суммы, при этом производство, включая удобрения, составляет 39% от общего объема, а распределение продукции – 29%.

Чтобы сделать сельское хозяйство более экологичным, GigaFarm планирует использовать набор технологий, которые смогут преобразовывать потоки отходов, таких как пищевые отходы и сточные воды, в сельскохозяйственную продукцию, такую как компост, корм для животных, чистую воду и энергию.

Вертикальное земледелие предлагает множество преимуществ по сравнению с традиционным сельским хозяйством, включая более быстрый рост урожая, сокращение потребления воды до 98% и занимает гораздо меньше места. Кроме того, вертикальные фермы могут быть построены в местах, где почва деградировала и непригодна для традиционного сельского хозяйства, а закрытые фермы не ограничены временем года и климатом.

«Это не просто очередная вертикальная ферма, это нечто совершенно иное», — говорит Ллойд, добавляя, что модель переработки отходов можно применить к любому городскому району.

«Где бы ни были люди, вы найдете отходы. Мы можем взять отходы и превратить их в ценность, будь то продукты питания, которые мы выращиваем, или же они заменяют такие углеводородоемкие продукты, как биоудобрения», — говорит Ллойд. — «Мы должны это сделать, иначе у нас закончится планета».

Проект GigaFarm стоимостью $326,7 млн будет запущен в 2024 году и, как ожидается,через два года будет завершен и введен в эксплуатацию.