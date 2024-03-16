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Представлен Devin AI, способный заменить большинство инженеров-программистов
Американский стартап Cognition представил программу Devin, которую он позиционирует, как ведущего в мире инженера-программиста в области искусственного интеллекта. Это инновационное творение Cognition обладает замечательной способностью писать, отлаживать и развертывать код, эффективно создавая полнофункциональные веб-сайты и ПО.

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В эпоху, когда технологии постоянно меняют наш мир, американский стартап Cognition представил революционную разработку, которая может изменить привычный подход к разработке программного обеспечения и переопределить будущее профессии программиста в целом. Этот инженер-программист с искусственным интеллектом, получивший название Devin AI, представляет собой не просто инструмент автозаполнения, а полностью автономного помощника по программированию, который способен писать полноценные программы. Запущенный недавно Devin AI призван изменить способы отладки, написания и развертывания кода, что знаменует собой значительный скачок в инструментах кодирования на базе искусственного интеллекта.

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Девин выделяется как ассистент по разработке программного обеспечения, напоминающий Copilot, разработанный GitHub, Microsoft и OpenAI, но он поднимает эту концепцию на беспрецедентные высоты. Обладая способностью интерпретировать одну команду и преобразовать ее в функциональный веб-сайт или программное обеспечение, Devin меняет правила игры в области разработки на основе искусственного интеллекта.

Что отличает Devin AI, так это его мастерство в выявлении и исправлении ошибок, что значительно сокращает время и усилия, обычно необходимые для устранения неполадок. В отличие от обычных помощников по программированию, которые просто предлагают предложения и автоматически выполняют задачи, Devin AI способен автономно выполнять целые программные проекты.

Возможности Devin AI не просто теоретические. Модель была подвергнута испытанию, продемонстрировав свою способность автономно решать реальные проблемы с программным обеспечением с помощью GitHub, причем уровень успеха значительно выше, чем у каких-либо известных на сегодняшний день аналогичных программ. Имея в своем распоряжении безопасную изолированную среду, Devin планирует, кодирует, отлаживает и тестирует проекты программного обеспечения, используя общие инструменты разработки. Эта автономия в разработке программного обеспечения, как утверждает генеральный директор Cognition Скотт Ву, вполне может позиционировать Devin как первый ИИ, который будет работать независимо в качестве инженера-программиста, что знаменует собой значительный сдвиг в динамике отрасли.   

Взаимодействие с Devin интуитивно понятно: для начала работы ИИ требуется лишь набор инструкций, переданный ему через интерфейс чата. Эта простота сотрудничества в сочетании с расширенными возможностями Devin по решению проблем открывает многообещающее будущее, в котором ИИ сможет значительно повысить производительность труда человека при разработке программного обеспечения. Впечатляющие результаты ИИ в тесте SWE, превосходящие другие модели ИИ и даже последнюю версию GPT-4, демонстрируют его потенциал не только помочь, но и произвести революцию в подходе и выполнении задач кодирования.

Хотя непосредственное применения Devin сейчас видится в программировании, Cognition намекает на более широкие возможности, предполагая, что лежащая в основе технология может быть адаптирована для создания работников ИИ в различных областях. Это видение использования ИИ для «долгосрочного рассуждения и планирования» выходит за рамки разработки программного обеспечения и намекает на будущее, в котором ИИ сможет решать сложные, многоэтапные задачи в разных отраслях.

Появление Devin от Cognition поднимает актуальные вопросы о будущем разработки программного обеспечения и о потенциале ИИ не только дополнять, но и автономно выполнять сложные задачи.

#ии #программирование #cognition #devin ai
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