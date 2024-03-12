Компания Samsung официально анонсировала смартфоны среднего уровня Galaxy A35 и Galaxy A55.

Вчера стало известно про то, что официальная премьера Samsung Galaxy A55 и A35 наконец-состоялась. А чуть позже Samsung уже опубликовала несколько официальных промо-роликов обоих смартфонов среднего класса.

реклама

Вот официальное видео распаковки Samsung Galaxy A55.





Далее промо-ролик A55, в котором за пятнадцать секунд рассказывается о его «улучшенном дизайне и безопасности».





Galaxy A35 тоже был представлен коротким видеороликом со слоганом «Добавьте больше к своему великолепию2.

Galaxy A55 получил 6,6-дюймовым экраном Super AMOLED с частотой 120 Гц, процессор Exynos 1480 SoC, 8/12 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти, тройную заднюю камеру (основная 50 МП с OIS, сверхширокая 12 МП, макро 5 МП), селфи-камеру на 32 МП и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 25 Вт. Примечательно, что A55 имеет Gorilla Glass Victus в верхней части экрана, стеклянную заднюю панель и алюминиевую рамку, а также степень защиты от пыли и воды IP67.

Galaxy A35 тоже имеет 6,6-дюймовый экран Super AMOLED с частотой 120 Гц, тот же рейтинг IP67, но пластиковую рамку и заднюю панель, процессор Exynos 1380, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ накопителя, другую тройную заднюю камеру (50 МП основная с OIS, 8 МП сверхширокая, 5 МП макро), 13 МП селфи-камеру, а также идентичный аккумулятор и скорость зарядки. Оба устройства работают под управлением Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1.