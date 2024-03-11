Писатели обвинили Nvidia в незаконном использовании произведений для обучения нейросети.

На NVIDIA подали в суд три автора, которые утверждают, что компания использовала книги, написанные ими, без их разрешения для обучения своей платформы искусственного интеллекта NeMo.

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Предлагаемый коллективный иск был подан в прошлую пятницу в федеральный суд Сан-Франциско (США) и в нем указано, что NVDIAI использовала книги без разрешения их авторов в наборе данных, используемом для обучения платформы NeMo AI, которая предназначена для имитации обычного текстового общения.

Согласно иску, для обучения модели ИИ использовались следующие книги: роман Кина 2008 года «Призрачная прогулка», роман Наземяна 2019 года «Как история любви» и новелла Стюарта О’Нана 2007 года «Прошлой ночью у лобстера».

Примечательно, что набор данных, используемый для обучения NeMo, содержит около 200 000 книг, но NVIDIA удалила этот набор данных в октябре 2023 года из-за претензий о нарушении авторских прав. Однако авторы иска утверждают, что решение NVIDIA удалить набор данных и является признанием вины.