Первый робот-мужчина в Саудовской Аравии, Мухаммед, стал центром споров из-за, сделанного им неуместного жеста, вовремя DeepFest в Эр-Рияде, вызвав дискуссии об этике искусственного интеллекта и его социальных последствиях.

В центре DeepFest в Эр-Рияде 4 марта первый робот-мужчина Саудовской Аравии по имени Мухаммед стал центром горячих онлайн-споров. Этот инцидент, запечатлевший неуместный жест робота по отношению к женщине-репортеру во время его первого публичного выступления, вызвал дискуссии об этике искусственного интеллекта, программировании и социальных последствиях.

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Мероприятие, призванное продемонстрировать прогресс страны в области искусственного интеллекта, приняло неожиданный поворот, когда Мухаммед, робот-гуманоид, протянул руку к женщине-репортеру, вступив в неуместный контакт. Это краткое взаимодействие, хотя, возможно, и мимолетное в реальном времени, привлекло значительное внимание в социальных сетях, при этом зрители разделились в своих интерпретациях поведения робота. Видео, опубликованное Megh Updates на X, с тех пор стало вирусным, вызвав пристальное внимание и подняв вопросы о намерениях, стоящих за программированием робота компанией QSS Systems.

После инцидента на платформах социальных сетей появилась реакция, варьирующаяся от шока и возмущения до защиты действий робота как возможного сбоя или непреднамеренного последствия его программирования. Обвинения в «преследовании» сопровождались комментариями, указывающими на неисправность или упущение в настройках серверной части робота.





Помимо непосредственной реакции, инцидент открывает диалог на стыке технологий, этики и социальных норм. Мухаммед, представленный как символ достижений Саудовской Аравии в области искусственного интеллекта, продемонстрировал – вольно или невольно – сложные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при интеграции роботов-гуманоидов в общественные пространства и социальные взаимодействия.