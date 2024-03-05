ВСУ сжигают свои резервы в двух котлах у Авдеевки - российская артиллерия и авиация ровняет с землей резервы элитных украинских подразделений.

Основываясь на тех данных, которые сообщает М. Звинчук, являющийся руководителем аналитического центра «Рыбарь», на Красноармейском (Авдеевском) направлении ВС РФ упорно продолжают продвигаться вперед, несмотря на то, что ВСУ стянуло свои элитные резервы, а российская сторона свои стратегические резервы пока не задействовала.

реклама

Самая тяжелая ситуация складывается в западной части Авдеевки, так как именно туда ВСУ направили основные силы.

В качестве одной из важнейших задач ВС РФ на этом участке фронта Михаил Звинчук видит в том, чтобы удалось осуществить полное окружение тех подразделений ВСУ, которые сейчас оказались в клещах между населенными пунктами Бердычи и Орловкой (см. карту).

Подразделения ВСУ, засевшие в этом районе, также как и на участке ниже Орловки (Орловка-Тоненькое), скорее всего будут выжигаться огнем артиллерии и направленными ударами российской авиации с применением авиабомб ФАБ-500. И пока эти два полукотла не буду зачищены от окопавшихся там сил ВСУ, продвижения россиян вперед на этом участке ожидать не следует. О нем можно будет говорить, когда ВС РФ где-то полностью ликвидируют, а где-то выбьют скопившиеся там элитные украинские подразделения с приданной к ним натовской техникой.