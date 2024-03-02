Среди поклонников электромобилей начался переполох. Элон Маск объявил в социальных сетях, что он ускоряет работу над запуском второго поколения Tesla Roadster, характеристики которой будут лучше, чем у болидов Формулы-1.

Илон Маск пару дней тому назад решил напомнить миру о родстере Tesla, о чем подробнее можно узнать здесь. Сейчас же эксцентричный миллиардер сообщил в социальных сетях, что работа над долгожданным электромобилем значительно ускорилась. Если верить словам Маска, автомобиль дебютирует в этом году.

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Непосредственно из поста Маска и опубликованных под ним комментариев можно понять, что новая Tesla станет абсолютным прорывом на автомобильном рынке. Автомобиль будет построен в сотрудничестве с космическим агентством SpaceX и будет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за секунду. Да – это быстрее, чем болиды Формулы 1. При этом небольшой Roadster сможет двигаться со скоростью до 400 км/ч.

Илон Маск ясно дает понять и подчеркивает, что «никогда не будет другой такой машины, если ее вообще можно назвать машиной».

Воодушевление, вызванное вышеприведенным сообщением, несколько снижается на основании информации, которую можно найти в официальном конфигураторе Tesla Roadster. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте производителя, автомобиль дебютирует не в этом, а в следующем году, а его разгон от 0 до 100 км/ч займет не одну, а почти две секунды. Конечно, это все же поистине впечатляющий результат, но не такой «космический», как значения, приведенные в посте миллиардера. Однако стоит учитывать, что данные, доступные на сайте Tesla, могут просто устареть.

Внезапное объявление о дебюте нового автомобиля пока вызвало неоднозначные отзывы. С одной стороны, многие пользователи хвалят Маска за умение привлечь внимание к продукту своей компании, другие отмечают, что первоначальное восхищение возможностями автомобилей Tesla не всегда соответствует тому, что в конечном итоге получают покупатели. Лучшим примером этого может быть Tesla Cybertruck. Этот автомобиль также был провозглашен автомобильным прорывом. В конечном итоге это оказался просто тяжелым и не до конца продуманным электрическим пикапом. И это еще не все минусы разрекламированного кибергрузовика: его покупатели сообщили, что его кузов покрывается ржавчиной после двухдневного пребывания… под обычным дождем!