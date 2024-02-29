Илон Маск с большим опозданием решил приступить к выпуску родстера Tesla, сделав об этом заявление в соцсети.

Илон Маск возрождает планы по созданию Tesla Roadster, высокопроизводительного автомобиля, который он теперь надеется выпустить с опозданием как минимум на пять лет.

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В серии постов на в принадлежащем ему социальной сети миллиардер сообщил, что автомобиль появится благодаря совместным усилиям Tesla Inc. и Space Exploration Technologies Corp., двух его самых ценных предприятий. Презентация родстера запланирована на конец года, и компании планируют выпустить автомобиль в следующем году.

Гендиректор Tesla впервые представил прототип родстера второго поколения в конце 2017 года и заявил тогда, что автомобиль появится на рынке три года спустя. Tesla взимала за бронирование до 250 000 долларов в то время, когда у нее заканчивались деньги и она изо всех сил пыталась нарастить производство седанов Model 3.

Родстер Tesla первого поколения был основан на шасси Lotus Elise и был снят с производства в 2012 году, когда компания выпустила седан Model S. Шесть лет назад в этом месяце Маск запустил свой вишнево-красный родстер на орбиту на ракете SpaceX.