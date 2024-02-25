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ИИ в смартфонах будет в центре внимания на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
С 27 февраля по 2 марта в Барселоне пройдет Mobile World Congress. Это одна из главных технологических выставок года, на которой основное внимание будет уделено технологиям искусственного интеллекта.

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В центре внимания Mobile World Congress, работа которого пройдет с 27 февраля по 2 марта 2024 года, находится искусственный интеллект (ИИ), технология, которая недавно стала невероятно популярна во всем мире, во многом благодаря вирусному успеху ChatGPT от OpenAI. Индустрия смартфонов уже готова представить свою последнюю инновацию: телефоны с искусственным интеллектом. Эти устройства, оснащенные передовыми чипсетами от таких лидеров, как Qualcomm и MediaTek, обещают передать огромные возможности искусственного интеллекта непосредственно в руки пользователей.

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Ключевой инновацией, которую предлагают эти телефоны с искусственным интеллектом, является встроенный в устройство ИИ. В отличие от предыдущих поколений, которые в значительной степени полагались на подключение к облаку для обработки ИИ, эти новые модели оснащены для выполнения сложных задач ИИ непосредственно на устройстве. Этот сдвиг касается не только повышения скорости обработки или экономии использования данных; это шаг к повышению безопасности и конфиденциальности пользователей. Более того, внедрение ИИ непосредственно в смартфоне открывает множество возможностей: от возможностей генеративного ИИ, которые позволяют пользователям создавать изображения или текст на основе простых подсказок, до выдачи упреждающих советов, предлагаемых ИИ, который будет обладать алгоритмами, позволяющими ему с течением времени обучаться и адаптироваться к поведению пользователя.

Несмотря на захватывающие перспективы телефонов с ИИ, такие смартфоны не лишены проблем. Основное беспокойство среди скептиков вызывает возможность увеличения стоимости устройств и энергопотребления. Интеграция расширенных возможностей ИИ непосредственно в смартфоны требует более мощных процессоров и, возможно, более емких батарей, что может привести к повышению цен для потребителей. Кроме того, возникает вопрос, готов ли рынок принять эти сложные возможности или же технология может превзойти потребности и ожидания потребителей.

Тем не менее, мировая индустрия, связанная с производством мобильных телефонов, сохраняет оптимизм. Недавнее падение мировых поставок смартфонов спровоцировало поиск инноваций, и ИИ, похоже, стал маяком надежды. Компании делают ставку на способность ИИ не только улучшать пользовательский опыт, но и открывать новые возможности для мобильных приложений и услуг. Напомним, что уже заявлена презентация смартфона, у которого не будет ни единого приложения, а встроенный ИИ будет выдавать по требованию пользователя соответствующие интерфейсы (подробнее об этом читайте здесь).

Как обсуждалось на MWC, операторы связи также изучают, как ИИ может улучшить операции, от управления сетью до обслуживания клиентов, что еще больше подчеркивает преобразующий потенциал новой технологии.

Акцент на ИИ в этом году свидетельствует о значительном сдвиге в траектории развития индустрии смартфонов. Хотя интеграция больших языковых моделей и генеративного искусственного интеллекта в устройства знаменует собой выдающуюся эволюцию, она также поднимает важные вопросы о будущем мобильных технологий.

По сути, презентация телефонов с ИИ на выставке MWC в Барселоне — это больше, чем просто технологическая веха; это взгляд в будущее персональных компьютеров. По мере того, как отрасль преодолевает предстоящие проблемы и возможности, основное внимание будет по-прежнему уделяться обеспечению того, чтобы эти инновации приносили ощутимые выгоды пользователям во всем мире, делая взаимодействие человечества с технологиями не только более разумным, но и более безопасным, персональным и интуитивно понятным.

#смартфоны #chatgpt #openai #ии #mobile world congress
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