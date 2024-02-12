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IDC ожидает появления 50 миллионов ПК с искусственным интеллектом к концу 2024 года
По прогнозам вскоре во всем мире появятся AI-PC — персональные компьютеры, оснащенные высокой вычислительной мощностью для машинного обучения. Уже к концу нынешнего года производители поставят около 50 миллионов AI-PC.

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По данным исследовательской компании IDC, индустрия ПК переживает трансформационные изменения. Появление AI-PC, то есть персональных компьютеров, оснащенных высокой вычислительной мощностью для машинного обучения, очень недалекое будущее. Эти устройства способны запускать различные формы генеративного искусственного интеллекта для текста, изображений и других приложений непосредственно на самом устройстве.

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IDC прогнозирует, что к 2024 году производители поставят около 50 миллионов AI-PC, а к 2026 году эта цифра взлетит до 167 миллионов единиц. Ожидается, что год спустя эти AI-PC будут составлять ошеломляющие 60% всего рынка персональных компьютеров.

Чтобы лучше понять ситуацию, IDC классифицирует AI-PC на основе их общей мощности. В настоящее время компьютеры первой категории с производительностью менее 40 тераопераций в секунду (TOPS) уже продаются такими известными компаниями, как AMD, Apple, Intel и Qualcomm. IDC называет следующее поколение AI-PC, которое будет обладать производительностью 40–60 TOPS, «AI-PC следующего поколения». Что касается будущего, на горизонте находятся «Продвинутые AI-PC» с более чем 60 TOPS. IDC ожидает, что к 2027 году продажи этой последней категории ПК будут преобладать по всему миру.

Движущей силой этого технологического сдвига является стремление к повышению производительности, повышению безопасности и снижению затрат. Хотя ожидается, что основными клиентами станут предприятия, IDC также предвидит преимущества для потребителей, такие как улучшение игрового опыта.

Появление AI-PC знаменует собой новую эру в персональных компьютерах. Благодаря возможности обрабатывать сложные алгоритмы искусственного интеллекта непосредственно на устройстве пользователи могут рассчитывать на большую эффективность, повышенную производительность и более широкий спектр приложений. Потенциальные последствия этой технологической эволюции выходят далеко за пределы индустрии ПК. Поскольку AI-PC становится все более популярным, мы можем ожидать захватывающих событий и преобразующих изменений в различных аспектах повседневной жизни.

#компьютеры #пк #ai-pc
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