Brain.ai и Deutsche Telekom делают первый шаг к созданию смартфонов без приложений. Телефон T-Mobile на базе естественного искусственного интеллекта.

Deutsche Telekom, владелец всемирно известного бренда T-Mobile, объявляет о презентации концептуального смартфона без приложений. За все взаимодействие с устройством будет отвечать искусственный интеллект (ИИ).

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Deutsche Telekom подсчитала, что сегодня любой человек, который планирует какое-либо путешествие с помощью смартфона, вынужден использовать несколько приложений, например, от компаний, занимающихся железнодорожными перевозками, авиасообщением или бронированием номеров в отелях. Видение Deutsche Telekom заключается в том, что в будущем пользователь сможет просто сказать «забронируйте мне билеты на полуфинал», а генеративный ИИ будет отображать контекстный интерфейс, который станет вести его на протяжении всего процесса.

Сегодняшнее программное обеспечение и приложения работают по заранее определенным путям: программисты устанавливают фиксированные связи между пользовательскими интерфейсами и внутренними функциями. Не имея контекста этих связей, созданных людьми, сегодняшнее программное обеспечение не может динамически приспосабливаться или адаптироваться к человеческим потребностям в режиме реального времени, а также не может учиться на прошлых связях, чтобы адаптироваться к будущим потребностям, которых они раньше не видели.

Телефон с ИИ, который Brain.ai представляет вместе с Deutsche Telekom, ломает парадигму: интерфейс без приложений, который прогнозирует и генерирует следующий интерфейс контекстуально, в соответствии с мыслями и планами владельца телефона.

На одной из представленных презентаций в телефон T Phone от Telekom, который уже доступен, были интегрированы реальные варианты использования. Когда вы спрашиваете по телефону: «Что мне подарить моей девушке, которая заболела и лежит в постели?» он мгновенно создает полезные интерфейсы, адаптированные к вашему запросу. Вам предлагаются варианты прямой покупки: от «Ноутбуков для занятий в постели» до «Подушек для поддержки шеи и головы, уменьшающих дискомфорт». В случае, если что-либо из предложенного вам приглянулось, нужно кликнуть на любой элемент пользовательского интерфейса для дальнейшего изучения. Например, выбрав «Как можно использовать эту подушку?» рядом с деталями продукта раскрывается видеоинтерфейс, показывающий его использование в реальной жизни. Это иллюстрирует способность AI Phone создавать контекстно-зависимые, ориентированные на пользователя интерфейсы по требованию, что делает каждое взаимодействие уникально персонализированным.

«Когда мы представили Natural AI в 2021 году как первый в мире потребительский генеративный интерфейс, у нас была только одна цель — позволить компьютерам стать естественным продолжением нашего разума; это позволяет нам сосредоточиться на том, чего мы хотим, а не на том, как этого добиться», — сказал Джерри Юэ, основатель и генеральный директор Brain.ai. — «ИИ использовался для того, чтобы сделать технологии центром нашей жизни, потребляя больше нашего времени, данных и внимания. Вместе с Deutsche Telekom мы хотим применить другой подход. Мы хотим использовать ИИ, чтобы добиться прямо противоположного – сделать человека центром технологий. Не вы заходите в приложения, приложения приходят к вам. Мы хотим вернуть власть в руки людей».

«Искусственный интеллект и LLM скоро станут неотъемлемой частью мобильных устройств», — сказал Джонатан Абрахамсон, директор по продуктам и цифровым технологиям Deutsche Telekom. — «Благодаря партнерству с Brain.ai мы можем сделать цифровой опыт наших клиентов не только более простым, но и более человечным.

«Мы считаем, что наше первое в своем роде партнерство изменит способ взаимодействия пользователей со своими устройствами, создав более быстрый способ получить то, что они хотят, и тогда, когда они этого хотят», — продолжил Юэ. — «Brain.ai и Deutsche Telekom разделяют мнение о том, что будущее будет без приложений. Мы рады сотрудничеству с Deutsche Telekom, одной из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний, чтобы воплотить эту захватывающую идею в жизнь».

В проекте также участвует компания Qualcomm. Полную презентацию T Phone на базе искусственного интеллекта планируется провести на выставке MWC 2024 в конце февраля. Однако в компании подчеркивают, что на данном этапе устройство носит концептуальный характер и в ближайшее время не появится в продаже.