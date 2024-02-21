Кооперативный шутер Helldivers 2 от Sony и Arrowhead Game Studios продолжает победное шествие.

У Arrowhead Game Studios есть повод для праздника. Helldivers 2 не только оказалась лучшей и самой популярной игрой, выпущенной для PlayStation на платформе ПК, но и превзошла несколько других популярных игр по количеству игроков.

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Дебют Helldivers 2, долгожданного продолжения кооперативного шутера от Arrowhead, состоялся 8 февраля. С тех пор игрой начинает интересоваться все большее число игроков, что существенно влияет на уровень играбельности игры.

Helldivers 2 преодолела магический рубеж в Steam, зарегистрировав более 411 000 одновременно вошедших в игру геймеров. Это означает, что последняя жемчужина от Arrowhead теперь почти постоянно находится в десятке самых востребованных игр на платформе, созданной Valve. Более того, Helldivers 2 может похвастаться большей рекордной популярностью в Steam, чем... GTA 5 и Starfield. Helldivers на пике популярности привлекла 364 000 игроков — это, однако, было... 9 лет назад. Starfield, в свою очередь, зафиксировала 330 000 игроков на пике популярности вскоре после после запланированной премьеры.

Игроки отмечают, что Helldivers 2 сильно выделяется на фоне конкурентов и действительно предлагает интересные механики, которые придутся по вкусу любителям кооперативных игр. Вполне вероятно, что результаты популярности игры были бы еще лучше и выше, если бы не тот факт, что разработчики уже несколько дней борются с проблемами, связанными с переполненными серверами. Многие игроки жалуются на то, что не могут попасть в игру из-за очередей.

Несомненно, за последние недели в Steam произошли очень интересные события. Сначала фурор произвели Palworld и Enshrouded, а теперь в популярность набирает и Helldivers 2.