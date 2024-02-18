Илон Маск рассказывает о создании компанией Tesla видеороликов для автономного вождения в реальных условиях и о потенциальной синергии с OpenAI's Sora. Речь идет о стандартах безопасности и будущем технологии автономного вождения.

В недавней дискуссии Илон Маск пролил свет на развивающуюся синергию между новейшим инструментом генерации видео OpenAI, Sora, и амбициозным стремлением Tesla к автономному вождению.

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Этот разговор состоялся после того, как OpenAI представила свою модель преобразования текста в видео – нейросеть под названием Sora (подробнее про ее возможности можно прочесть здесь), что вызвало интерес к ее потенциальным приложениям в различных отраслях. Маск, с его склонностью к новаторским технологиям, подчеркнул, что Tesla уже около года занимается созданием реального видео, в котором максимально точно учитывается физика, хотя и с ограничениями. Стоит отметить, что данный разговор был начат Маском одновременно с запуском Tesla версии 12.12 Full Self-Driving (FSD), что стало важной вехой на пути компании к полностью автономным транспортным средствам.

Интеграция технологии генерации видео в проект Tesla по автономному вождению означает скачок к созданию более интеллектуальных и адаптируемых систем беспилотного вождения. Признание Маска в том, что видеоролики, созданные на основе данных Tesla, оказались не слишком интересными, подчеркивает серьезную проблему: необходимость в разнообразных обучающих данных для повышения реалистичности и полезности создаваемого контента. Однако обещание включить внешние видеоданные позднее в этом году намекает на захватывающий этап инноваций, которые потенциально произведут революцию в том, как автономные системы воспринимают мир и взаимодействуют с ним. Именно эта стратегия согласуется с недавним выпуском FSD 12.12, которая рекламировалась как свидетельство прогресса компании в совершенствовании своего программного обеспечения для беспилотного вождения.

В последнем же отчете компании Tesla о воздействии на дорожную обстановку приводится следующая статистика: пользователи FSD Beta попадают в аварии всего лишь 0,31 раза на 1 миллион пройденных километров, а автомобили с включенным автопилотом – всего лишь 0,18 раза на миллион пройденных километров. Фактически эти цифры не только подчеркивают потенциал автономных систем по радикальному снижению аварийности, но и устанавливают новую планку безопасности дорожного движения в автономную эру.

На фоне развития технологий автономного вождения Tesla по-прежнему уделяет большое внимание безопасности дорожного движения. Понятно, что все это делается компанией в плановом порядке, хотя причиной активизации такого рода исследований может быть и факт падения доверия к беспилотным авто, о чем мы говорили в нашем недавнем материале.

Диалог между Илоном Маском и генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом относительно применения возможностей Sora по преобразованию текста в видео в проектах автономного вождения Tesla подчеркивает дух сотрудничества, важный для всеобщего развития технологического прогресса. Несмотря на то, что Tesla и OpenAI работают на разных концах технологического спектра, они пришли к схожим решениям сложных проблем. Готовность Маска обучить к концу нынешнего года видеогенератор Tesla внешнему контенту не только демонстрирует эту синергию, но и намекает на огромный потенциал сочетания фантазийных возможностей ИИ с реальными приложениями в автономном вождении.