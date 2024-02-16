Это Sora, новая нейросеть, созданная OpenAI, компанией, ответственной, в частности, за ChatGPT. И Sora — это первый пример модели ИИ, которая так хорошо справляется с созданием видео.

Два года назад возможность генерировать размытое изображение из введенных ключевых слов была воспринята миром как большой прорыв. За последние два года мы перешли от абстрактного «бреда» искусственного интеллекта к фотореалистичным портретам и имитации картин великих мастеров. Однако одна крепость все еще находилась вне досягаемости искусственного интеллекта - это генерация видеороликов. Теперь Sora, модель искусственного интеллекта, решила эту проблему, позволяя создавать минутные видеоролики, и справляется с этим достаточно хорошо.

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Как заявляет OpenAI:

Сегодня Sora становится доступной тестировщикам «красной команды» для оценки критических областей на предмет повреждений или угроз. Мы также предоставляем доступ ряду художников, дизайнеров и кинематографистов, чтобы получить отзывы о том, как улучшить модель, чтобы сделать ее максимально полезной для творческих профессионалов. Мы делимся результатами наших исследований на ранней стадии, чтобы начать сотрудничество и получить обратную связь от людей, не входящих в OpenAI, а также дать общественности представление о том, какие возможности ИИ ждут нас на горизонте.

Поскольку создатели OpenAI хвалят свою модель, многим будет интересно узнать на что способна эта нейросеть? Среди прочего она умеет: создавать сложные сцены с несколькими персонажами или объектами, определенными типами движения и точными деталями самого объекта и фона. Модель понимает не только то, что пользователь запросил во всплывающей подсказке, но и то, как эти вещи существуют в физическом мире.

Зайдя на сайт нейросети Sora, вы лично можете убедиться, насколько фотореалистичные видео она способна генерировать, а также великолепно оживлять существующие изображения, редактировать созданные видеоролики и комбинировать различную графику и видео.



