Общественное доверие к технологиям беспилотного вождения падает, поскольку Tesla вынуждена отозвать большое количество своих авто и продолжает сталкивается с проблемами безопасности.

Недавний опрос Forbes Legal вызвал тревожные настроения по поводу будущего беспилотных автомобилей. Опрос был проведен среди 2000 американцев и показал, что 93% из них беспокоятся о безопасности и возможных проблемах с технологией автономных транспортных средств.

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Также опрос выявил, что 61% респондентов не могут представить себе доверить беспилотному автомобилю заботу о своих близких, а только половина респондентов может представить себе использование или владение таким автомобилем в следующие 50 лет. 45% выразили недоверие к технологиям беспилотных автомобилей, и лишь 34% отнеслись положительно к беспилотным авто.

Отзыв большого количества автомобилей Tesla в результате расследования американской Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) серьезно подорвал доверие общественности к автономным технологиям. Доклад NHTSA указал на проблемы с системами мониторинга водителей, что привело к множеству аварий. Поэтому 62% респондентов потеряли веру в технологии автоматизации Tesla, такие как автопилот и бета-версия полного самоуправления.

Это недоверие имеет серьезные последствия для индустрии автономных транспортных средств в целом. Только 29% водителей готовы платить больше за беспилотные технологии, что может привести к снижению спроса и замедлению роста отрасли в ближайшие пять лет. Такие настроения усиливаются после скандалов, включая случай с Cruise – службой беспилотных такси, разработанной GM, которая была вынуждена убрать свои автомобили с общественных дорог после того, как не сообщила об аварии с пешеходом.