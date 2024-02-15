У американских автопроизводителей электромобилей снижаются продажи, так как на рынке США появляются недорогие китайские электромобили. Директор подразделения электромобилей Ford Model e комментирует эту проблему.

Знаменитая американская компания Ford Motor Co. рассматривает недорогие китайские электромобили как «колоссальную стратегическую угрозу», которая в конечном итоге появится на внутреннем рынке Соединенных Штатов, что усугубит проблемы для автопроизводителя, уже сталкивающегося со снижающимся потребительским спросом на электромобили.

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«Они опережают нас в этой технологии», — заявил в среду Марин Гьяджа, главный операционный директор подразделения электромобилей Ford Model e. — «Мы смотрим на это и говорим: «Со временем это произойдет, поэтому нам лучше сейчас привести себя в форму и пересесть на электромобили, иначе у нас как у компании не будет будущего».

Ford вынужден пересматривать свою стратегию в области электромобилей, поскольку его основные покупатели в Соединенных Штатах недовольны высокой ценой на электромобили и неравномерной инфраструктурой зарядки.

Генеральный директор Джим Фарли на прошлой неделе сообщил, что Ford планирует выпускать дешевые электромобили, чтобы конкурировать с китайцами.

Напомним, что китайская компания BYD недавно обогнала Tesla как крупнейшего в мире производителя электромобилей, выпустив недорогие модели, такие как Seagull стоимостью $11000.

Выступая на мероприятии о прорывных технологиях в Детройте, Гьяджа сказал, что Ford ожидает, что китайские автопроизводители построят заводы в Мексике, чтобы обойти 27,5-процентный американский тариф на электромобили, производимые в Китае. Он процитировал сообщения новостей о том, что BYD уже изучает заводские площадки в Мексике (подробнее об этом читайте здесь).

«Если бы я сейчас сидел в Китае и управлял китайским OEM-производителем, я бы искал землю в Мексике, потому что у вас есть база поставщиков, низкая стоимость строительства, низкая стоимость рабочей силы и «торговое соглашение USMCA», которое дает доступ в США», — сказал Гьяджа. — «Они придут сюда так же, как здесь оказались японцы, здесь оказались корейцы и здесь оказались немцы. Это большой рынок».