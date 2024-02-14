Японская газета Nikkei сообщила, что BYD выпустила технико-экономическое обоснование по строительству завода в Мексике и ведет переговоры с официальными лицами по поводу условий, включая местоположение завода.

Китайская компания BYD Co. планирует открыть новый завод для производства электромобилей в Мексике, сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на главу компании в Мексике, поскольку производитель электромобилей стремится создать экспортный центр в США.

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Компания BYD, известная своими более доступными моделями и более разнообразной линейкой продуктов, недавно обогнала своего крупнейшего конкурента Tesla Inc. и стала ведущим в мире производителем электромобилей по объему продаж.

Согласно отчету Nikkei, BYD запустила технико-экономическое обоснование строительства мексиканского завода и в настоящее время ведет переговоры с официальными лицами по поводу условий, включая местонахождение завода.

Хотя основные продажи BYD сосредоточены в Китае, компания стремится к глобальному расширению и строит новые заводы за рубежом, а также увеличивает экспорт своих продуктов из Китая.