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PoZiTiv4iK
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
Последняя инновация Samsung расширяет функцию записи разговоров, включая режим Voice over WiFi (VoWiFi) на большем количестве устройств Galaxy, обеспечивающий превосходное качество звука и автоматическую запись. Это усовершенствование позволяет пользователям контролировать свои разговоры, делая каждое взаимодействие более понятным и осмысленным.

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Последняя инновация Samsung призвана изменить способ нашего общения, поскольку она расширяет функцию записи разговоров, включая режим Voice over WiFi (VoWiFi) на большем количестве устройств Galaxy. Эта новая разработка, которая в настоящее время является эксклюзивной для серии Galaxy S24, работающей на OneUI 6.1 на базе ОС Android 14, может революционизировать наши повседневные разговоры.

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Функция записи вызовов VoWiFi теперь включена для вызовов VoLTE (4G) и VoNR (5G) на совместимых устройствах Samsung. Это стало возможным благодаря новому приложению для набора номера в версии 15.1.66 или новее. В отличие от Google Dialer, который анонсирует запись звонков, подход Samsung позволяет осуществлять автоматическую запись при включении, обеспечивая бесперебойную работу пользователя.

Технология VoWiFi обеспечивает превосходное качество звука, особенно в помещениях или в районах с плохим покрытием сотовой сети. Эта расширенная функция может оказаться неоценимой в различных ситуациях, от деловых встреч до личных разговоров, позволяя пользователям записывать важные обсуждения одним нажатием кнопки.

Функция записи вызовов VoWiFi от Samsung разработана с учетом пользовательского контроля. Пользователи имеют возможность автоматизировать запись звонков для всех входящих и исходящих вызовов или вручную выбирать, какие разговоры записывать. Такая гибкость гарантирует, что пользователи смогут адаптировать эту функцию к своим конкретным потребностям и предпочтениям.

Интеграция записи вызовов VoWiFi на устройствах Samsung Galaxy знаменует собой важную веху в развитии коммуникационных технологий. Предлагая превосходное качество звука и возможности автоматической записи, Samsung по-новому определяет, что значит иметь по-настоящему подключенный опыт.

В мире, где информация имеет ключевое значение, возможность записывать и повторно просматривать важные разговоры может иметь решающее значение. Благодаря последним инновациям Samsung пользователи теперь могут делать именно это — фиксировать каждое слово, каждый нюанс и каждую деталь своих вызовов VoWiFi.

#samsung #звонки #vowifi #функция записи звонков
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